Giá vàng hôm nay 29/4 tăng nhẹ phiên giao dịch cuối tuầ nhờ sự phục hồi kỹ thuật và các nhà đầu tư đang tranh thủ mua vào.

Báo cáo GDP của Mỹ vừa được phát đi thấp hơn so với dự báo trước đó. Giá vàng giao ngay tháng 6 trên sàn Comex tăng 1,6 USD, đạt mức 1.267,9 USD/oune. Số liệu quan trọng nhất trong tuần qua là báo cáo tổng sản phẩm quốc nội. GDP quý 1 tăng 0,7% thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 1% so với quý 4 năm ngoái.

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát khu vực đồng Euro công bố ở mức 1,9%. Con số này lớn hơn so với dự báo của Ngân hàng trung ương châu Âu. Các htij trường chứng khoán châu Á bị áp lực bởi lãi suất tăng. Những thông tin trên đã giúp vàng có nhiều lợi thế.

Giá vàng kỳ vọng tăng giá trở lại

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 6 vẫn có lợi thế ngắn hạn, nhưng cần sớm chứng tỏ sức mạnh mới. Giá vàng đang kỳ vọng tăng trưởng trở lại đạt mức 1.300 USD. Vùng kháng cự đầu tiên được ghi nhận ở mức cao hôm thứ tư là 1.272,80 USD và sau đó là mức cao của tuần này là 1.280 USD.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC sáng 25/4 ở mức 36,53 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,75 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nam Hải