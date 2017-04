Chốt phiên giao dịch ngày 26.4, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong khi giá vàng trong nước lại trụ vững ở mức giá chốt phiên ngày hôm trước. Các chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước hôm nay 27.4 sẽ còn tiếp tục giảm do tác động từ giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 27.4: Giảm mạnh theo giá thế giới?

Chốt phiên giao dịch ngày 26.4 giá vàng thế giới tiếp tục giảm 5 USD trong khi giá vàng trong nước lại trụ vững ở mốc giao dịch của chốt phiên ngày hôm trước.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,530 – 36,730 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giao dịch so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,540 (mua vào) – 36, 730 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mốc giao dịch so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,610 – 36, 690 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cũng giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu giảm 30.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,810 – 35, 260 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 26.4 (giờ Việt Nam) giảm 5 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.263,36 USD/oz.

Giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex cũng giảm 11,8 USD, xuống 1.265,7 USD/ounce. Sự đi xuống của giá vàng thế giới một phần do yếu tố điều chỉnh kỹ thuật, phần khác do thị trường chứng khoán và chỉ số đồng USD tăng cao.

Về mặt phân tích kỹ thuật, giá vàng giao tháng 6 đóng cửa ở mức thấp cho thấy vàng chịu áp lực trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc của vàng là 1.250 USD, trong khi kháng cự lâu dài là 1.300 USD.

Theo Goldman Sachs dự báo giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn do chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định công bố kế hoạch cải cách thuế trong tuần này.

Theo tin từ nhà trắng, đây không phải là một dự luật mà chỉ là một danh sách các đề xuất mà ông Trump đưa ra.Tuy nhiên, đồng USD sẽ đảo chiều trở lại nếu kế hoạch cải cách thuế của Tổng Thống Trump gây thất vọng.

Trong phiên đầu tuần vừa qua, lượng vàng do SPDR Gold, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới nắm giữ tăng 0,17%, lên 860,17 tấn. Lượng vàng do SPDR Gold nắm giữ đã tăng tổng cộng 6 tấn trong hai phiên vừa qua, cho thấy thị trường vẫn quan tâm tới kênh đầu tư an toàn này.

Giá vàng liên tục giảm trong những phiên gần đây sau đợt tăng tốc mạnh vào tuần trước. Tuy nhiên hướng đi vẫn chưa rõ ràng. Vì thế theo lời khuyên của các chuyên gia và nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm khuyên thì người dân mua vàng tích trữ có thể mua tại thời điểm này còn nhà đầu tư vẫn nên quan sát để tìm ngưỡng an toàn hơn.

Nhận định giá vàng hôm nay 27.4, nhiều chuyên gia cho biết giá vàng có thể tiếp tục giảm mạnh do tác động từ đợt điều chỉnh của giá vàng thế giới.