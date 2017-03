Chốt phiên giao dịch ngày 1.3, giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh trong khi giá vàng trong nước chỉ mới giảm nhẹ nên nhiều chuyên gia dự đoán trong phiên giao dịch giá vàng hôm nay 2.3, có thể giảm mạnh do tác động của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 2.3, báo hiệu xu hướng giảm mạnh

Chốt phiên giao dịch ngày đầu tháng 3, giá vàng trong nước tiếp tục giảm nhẹ thêm 10.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh tới 19 USD .

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36, 630 – 36,900 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,670 (mua vào) – 36, 930 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng lẻ của Tập đoàn Doji tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,770 – 36,850 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 10.000 đồng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu lại tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,330 – 34,780 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm ngày 1.3 (giờ Việt Nam) bất ngờ quay đầu giảm mạnh tới 19 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.237,71 USD/oz.

Lý do dẫn đến sự đi xuống của giá vàng thế giới một phần do đồng USD tăng cao so với các đồng tiền chủ chốt trên thế giới khi chỉ số Dollar index đang ở mức 101.37 điểm. Mặt khác là do thị trường vàng chốt lời sau khi giá đạt đỉnh 3,5 tháng.

Bên cạnh đó, hiện nay vàng còn đang chịu áp lực giảm khi chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục mới sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 9% và sẽ có một kế hoạch lớn cho hạ tầng.

Hiện giới đầu tư đang tiếp tục chờ đợi bài phát biểu của ông Trump trước Quốc hội với nhưng chi tiết về giảm thuế và đầu tư hạ tầng xã hội. Theo các chuyên gia, nếu ông Trump trong cuộc họp tuyên bố nới lỏng chính sách vĩ mô thì lạm phát sẽ gia tăng và giá vàng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nếu phát biểu điều chỉnh liên quan đến thuế nhập khẩu sẽ đẩy USD tăng giá khiến giá vàng điều chỉnh giảm. Trên thị trường quốc tế, đồng Dollar hiện đang giao dịch quanh mức 101.17 điểm

Tại thị trường trong nước, xu hướng thăm dò dường như trở thành phương châm chính, điều này khiến thị trường trong nước tiếp tục ghi nhận thêm một phiên ảm đạm. Không khí giao dịch kim loại quý đã kéo dài trong vài tuần qua. Mặc cho giá vàng trồi sụt liên tục nhưng niềm tin về vàng dường như vẫn rất lớn.

Vì thế vàng vẫn được nhiều ý kiến dự đoán tăng trong ngắn hạn. Tuy vậy, theo giới chuyên môn và nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm khuyên thì người dân và nhà đầu tư nên quan sát kỹ diễn biến thị trường vàng để có những quyết định mua đáy, bán đỉnh. Còn những khách mua, bán theo nhu cầu tự nhiên dạng tích trữ hoặc cần tiền bán vàng thì cứ giao dịch bình thường.

Do giá vàng thế giới đã giảm mạnh nên dự kiến trong phiên giao dịch hôm nay 2.3, giá vàng trong nước sẽ giảm mạnh bởi tác động từ giá vàng thế giới.