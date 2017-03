Chốt phiên giao dịch ngày 18.3, giá vàng thế giới tiếp tục giữ được mức giá ổn định trong khi giá vàng trong nước lại giảm mạnh. Các chuyên gia nhận định giá vàng hôm nay 19.3 chưa thể chinh phục thành công mốc 37 triệu đồng/lượng do gặp phải ngưỡng cản.

Chốt phiên giao dịch ngày 18.3 giá vàng thế giới vẫn giữ ổn định mốc so với chốt phiên của ngày hôm trước, trong khi đó, giá vàng trong nước lại quay đầu giảm 220.000 đồng/lượng.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,510 – 36,760 triệu đồng/lượng, giảm 220.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,600 (mua vào) – 36,800 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,620 – 36,720 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 20.000 đồng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mốc giao dịch so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 33,930 – 34,380 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 18.3 (giờ Việt Nam) tiếp tục giữ vừng mốc giao dịch so với chốt phiên ngày hôm trước , niêm yết ở mốc 1.229,9 USD/oz.

Nhìn lại tuần qua, sau sự kiện Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) chính thức tăng lãi suất, thị trường vàng Quốc tế đã phản ứng tăng giá trái với quy luật: khi lãi suất tăng đồng USD tăng thì vàng sẽ có xu hướng ngược lại. Nhiều chuyên gia lý giải việc tăng giá này xuất phát từ những bất ổn xoay quanh cuộc bầu cử Hà Lan, Pháp cùng các cuộc đàm phán giúp Anh rời EU tiếp tục là những nhân tố hậu thuẫn cho giá vàng tăng giá.

Ngoài ra, chính sách điều hành khó hiểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhu cầu mua vàng gia tăng tại các quỹ lớn trên thế giới góp phần không nhỏ tạo bước đà đẩy giá vàng lên cao. Giá vàng thế giới thời điểm đầu tuần đã đánh mất mốc 1.200 USD/oz nhưng ngay sau khi FED công bố tăng lãi suất đã có phiên bật tăng mạnh và chốt tuần đã tăng được 30 USD so với thời điểm đầu tuần.

Tại thị trường trong nước, giá vàng có phiên đã giảm xuống mốc 36, 550 triệu đồng/lượng và cao nhất lên tới 36,890 triệu đồng/lượng, chốt tuần ở mức 36,760 triệu đồng/lượng. Nhờ hưởng lợi từ giá vàng thế giới, vàng trong nước cũng đã có những phiên hồi phục mạnh. Tuy nhiên, mốc 37 triệu đồng/lượng vẫn chưa thể chinh phục thành công do lượng cung dư thiếu cầu trên thị trường. Do đó, các chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay 19.3 tiếp tục giằng co và đi ngang, chưa thể chinh phục được mốc 37 triệu đồng/lượng.