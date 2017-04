Chốt phiên giao dịch ngày 11.4, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh nên nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng hôm nay 12.4 có thể sẽ có phiên bứt phá sau những chuỗi ngày ảm đảm.

Giá vàng hôm nay 12.4: Bắt đầu có phiên bứt tốc?

Chốt phiên giao dịch ngày 11.4 giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh thêm 16 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước, trong khi giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên mốc giao dịch so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước do nhà đầu tư tham gia vào giao dịch vẫn ảm đạm.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,400 – 36,600 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giao dịch so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,440 (mua vào) – 36, 620 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,480 – 36,560 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên mức giao dịch so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 10.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,270 – 34, 720 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 11.4 (giờ Việt Nam) tăng mạnh lên tới 16 USD so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.266,35 USD/oz.

Giá vàng ổn định ở phiên Á và Âu do những căng thẳng về địa chính trị tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng là nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, giá vàng điều chỉnh tăng sát ngưỡng 1.270 ở phiên cuối tuần sau khi số liệu việc làm của Hoa kỳ ít hơn nhiều so với dự kiến. Nhiều chuyên gia còn lạc quan dự đoán giá vàng có thể sớm chinh phục mốc 1.300 USD/oz.

Chỉ số USD – được coi là thước đo tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác trong giỏ tiền tệ 0,15%- mức cao nhất ba tuần qua đạt mức 101.34 trong phiên Châu Á. Tuy nhiên, sang phiên Mỹ chỉ số này đã đảo ngược chiều giảm 0,27% xuống 100,97 điểm lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm xuống mức nhất kể từ tháng 11 năm ngoái 2,384%.

Các nhà phân tích cho hay các nhà đầu tư đang thận trọng trước những phát biểu của bà Janet cũng như số liệu về doanh số bán lẻ, niềm tin tiêu dùng được công bố vào cuối tuần này.

Kết quả khảo sát về diễn biến giá vàng tuần này đều cho một kết quả đồng thuận cao giữa giới đầu tư và nhà phân tích khi cả hai đều dự đoán giá vàng sẽ tăng mạnh.

Nhận định giá vàng hôm nay 12.4, nhiều chuyên gia cho biết giá vàng có thể bật tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ giá vàng thế giới.