Chốt phiên giao dịch ngày 10.4, giá vàng thế giới bắt đầu hạ nhiệt trong khi giá vàng trong nước sau nhiều phiên giao dịch ảm đạm, nhà đầu tư đã dần lấy lại được niềm tin. Các chuyên gia dự đoán giá vàng hôm nay 11.4 có thể khởi đầu cho nhịp tăng mạnh trong tuần này.

Giá vàng hôm nay 11.4: Bắt đầu bước vào nhịp tăng?

Chốt phiên giao dịch ngày 10.4 giá vàng thế giới giảm 5 USD so với phiên giao dịch của ngày hôm trước do trong khi giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên mốc giao dịch so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,400 – 36,600 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giao dịch so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,440 (mua vào) – 36, 630 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,480 – 36,560 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên mức giao dịch so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 20.000 đồng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,260 – 34, 710 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm 10.4 (giờ Việt Nam) giảm gần 5 USD so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.250,91 USD/oz.

Tuần tới, các chuyên gia nhận định vàng vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi thông tin bất ổn trên chính trường khi Mỹ tấn công Syri và số liệu do Liên Hợp Quốc nghiên cứu về Zika cho thấy Mỹ bị thiệt hại nặng nề từ 2016 tới nay do loại virus này gây ra.

Ở tuần trước báo cáo việc làm Mỹ không đạt kỳ vọng kết hợp căng thẳng quân sự toàn cầu đã kéo giá vàng có thời điểm tiến sát ngưỡng 1.270 USD/ounce đánh dấu phiên tăng cao nhất từ đầu tháng 11 năm ngoái.

Báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ cho thấy nước này đã tạo ra số công việc mới ít nhất trong 10 tháng.Thông tin từ bộ lao động Mỹ công bố bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 3 chỉ tăng 98.000 việc làm ít nhất kể từ tháng 5 năm 2016 sau khi tạo ra 200.000 việc làm trong tháng 2 trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức 4,7% kỳ trước xuống còn 4,5% gần mức thấp 10 năm khiến các nhà đầu tư đánh cược rằng cục dự trữ liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất nhanh hơn trong những tháng tới.

Nhận định giá vàng hôm nay 11.4, nhiều chuyên gia cho biết giá vàng có thể bật tăng, mở đầu cho một đợt tăng giá sôi động đang đến gần.