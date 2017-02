Chốt phiên giao dịch ngày 28.2, giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ nhưng vẫn niêm yết ở mức cao, giá vàng trong nước cũng tiếp tục giảm. Nhiều chuyên gia dự đoán, giá vàng hôm nay 1.3 cũng chưa thể khởi sắc do nhà đầu tư vẫn tỏ ra thờ ơ với kim loại quý.

Giá vàng hôm nay 1.3: Nhà đầu tư vẫn thờ ơ với vàng

Chốt phiên giao dịch ngày cuối tháng 28.2, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 40.000 đồng/lượng, bỏ xa dần mốc 37 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới cũng giảm nhẹ nhưng vẫn niêm yết ở mức cao trên 1.250 USD/oz.

Cụ thể: giá vàng SJC 1kg của Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36, 650 – 36,910 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Còn giá vàng miếng SJC của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tại khu vực thị trường Hà Nội, được niêm yết ở mức 36,650 (mua vào) – 36, 900 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng của Tập đoàn Doji lẻ niêm yết tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,780 – 36,860 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 40.000 đồng so với chốt phiên của ngày hôm trước.

Giá vàng Rồng Thăng Long 999,9 (24k) của Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm trước, niêm yết ở mức 34,280 – 34,730 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao theo hợp đồng bán buôn trong phiên giao dịch đêm ngày 28.2 (giờ Việt Nam) chỉ giảm nhẹ 2 USD so với chốt phiên giao dịch ngày hôm trước, niêm yết ở mốc 1.2564,53 USD/oz.

Giá vàng điều chỉnh tăng giảm trong biên độ hẹp trong phiên giao dịch Á và Âu quanh ngưỡng 1254 – 1257 USD / ounce. Đã có thời điểm giá vàng đã bứt phá lên mức 1.263 USD/ounce đóng cửa phiên giao dịch giá vàng điều chỉnh giảm giao dịch tại mức 1.256 / ounce. Giá vàng thế giới đã liên tục theo xu hướng đi lên và đạt được mức giá cao nhất trong hơn 3,5 tháng qua kể từ phiên giao dịch ngày 22.2. Chỉ số USD index đầu phiên giao dịch Mỹ giảm 0,53 điểm tương ứng với mức giảm 0,52% cuối phiên giao dịch đã có sự phục hồi lên mức 101.18 điểm.

Diễn biến tăng mạnh được cho là xuất phát từ việc đồng USD hạ nhiệt và những phân tích cho rằng FED chưa thể tăng lãi suất sớm trong tháng 3. Các nhà phân tích cũng nhận định rằng việc FED có thể thống nhất việc tăng lãi suất thời điểm này thì nó cũng đã được phản ánh vào giá vàng .

Thị trường tuần này đón nhận hai thông tin quan trọng đó là bài phát biểu của ông Trump tại phiên họp chung với Quốc hội. Hiện các nhà đầu tư kỳ vọng Tổng Thống Mỹ sẽ công bố kế hoạch cắt giảm thuế, đầu tư vào hạ tầng xã hội trong cuộc họp như đã nói 2 tuần trước và bài phát biểu của chủ tịch FED Janet Yellen vào thứ Sáu .

Sau khi mở rộng đà tăng ở tuần trước, kim quý vàng lại quay đầu giảm điểm trong những phiên giao dịch đầu tuần này. Thị trường kim quý trong nước khá “rón rén” trong từng quyết định mua bán ở phiên giao dịch hôm thứ 3. Theo các công ty vàng bạc trong nước, đa số nhà đầu tư vẫn theo xu hướng bán vàng ra chiếm 75% trong suốt phiên giao dịch. Do đó, dự kiến trong phiên giao dịch hôm nay 1.3, giá vàng sẽ còn giằng co do nhà đầu tư vẫn thờ ơ với kim loại quý.