Nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro giảm sút khi bất ổn địa chính trị ở châu Âu lắng xuống sau bầu cử Pháp...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Giá vàng thế giới tiếp tục đương đầu áp lực giảm, khiến giá vàng trong nước sáng nay (9/5) hạ thêm vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng tăng nhẹ.

Lúc hơn 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,46 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,54 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 40.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,43 triệu đồng/lượng và 36,63 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Từ cuối tuần trước đến nay, giá vàng miếng lình xình ở vùng 36,5-36,6 triệu đồng/lượng, gần mức thấp nhất trong 1 tháng. Giao dịch diễn ra chậm khiến nhiều doanh nghiệp kim hoàn lớn tại Hà Nội đưa ra chênh lệch giá mua-bán ở mức thấp, phổ biến 70.000-80.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán ra đang chênh cao hơn khoảng 2,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá của các sản phẩm vàng 999,9 khác không phải vàng miếng SJC, như vàng nhẫn tròn trơn của các doanh nghiệp lớn, sát hơn với giá thế giới. Mặc dù vậy, chênh lệch giá mua-bán của những sản phẩm này khá lớn, phổ biến trên 400.000 đồng mỗi lượng.

Giá nhẫn tròn trơn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý hay nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu dao động từ 34-34,08 triệu đồng/lượng (mua vào) và 34,45-34,53 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.755 đồng (mua vào) và 22.775 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với sáng qua. So với giá USD bán ra niêm yết tại các ngân hàng thương mại, giá USD bán ra trên thị trường tự do đang nhỉnh hơn.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay niêm yết giá USD ở mức 22.700 đồng (mua vào) và 22.770 đồng (bán ra), tăng 5 đồng so với hôm qua. Eximbank báo giá ngoại tệ này ở mức 22.670 đồng và 22.770 đồng.

Trên thị trường thế giới, do áp lực giảm và thiếu nhân tố tác động mới, giá vàng đang bị ghìm dưới mốc 1.230 USD/oz. Phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay giảm 1,9 USD/oz, chốt ở 1.227 USD/oz. Phiên châu Á sáng nay, lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam, giá vàng tăng 1,6 USD/oz, đứng ở 1.228,6 USD/oz.

Theo giới phân tích, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 đang gây áp lực giảm cho vàng. Ngoài ra, nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro giảm sút khi bất ổn địa chính trị ở châu Âu lắng xuống sau bầu cử Pháp, và ở Triều Tiên chưa có bước leo thang nào mới.

Hãng tin Reuters cho biết, chỉ số VIX đo lường mức độ biến động của thị trường và tâm lý sợ hãi của giới đầu tư ở Phố Wall đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/1993.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm sau bầu cử Pháp càng khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm. Hiện giá kim loại quý này đang ở vùng đáy của 7 tuần.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD sáng nay vững ở ngưỡng 99,1 điểm. Cuối năm ngoái, sau khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ, Dollar Index có lúc lên 106 điểm.

Diệp Vũ