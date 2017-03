Tuần qua giá vàng thế giới và trong nước đã chìm sâu sau những thông tin kinh tế và việc làm của Mỹ được công bố là khả quan. Phiên cuối tuần nhà đầu tư trong nước đã bắt đáy.

Vàng thế giới lao dốc mạnh

Đây là tuần thứ 2 liên tiếp giá vàng thế giới lao dốc mạnh. Tuần trước giá vàng thế giới giao dịch tại Mỹ giảm mạnh từ 1.265 USD/oz xuống còn 1.234 USD/oz, mất 31 USD/oz trong tuần, do Tổng thống Mỹ có bài phát biểu về cắt giảm thuế, chính sách kinh tế cởi mở và các quan chức Fed đánh tiếng sẽ nâng lãi suất đồng USD ngay trong tháng 3. Bước sang tuần này, giá vàng lại đón nhận thêm thông tin số liệu việc làm mới ở lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ cao hơn dự đoán trước đó đến 37.000 việc làm. Điều này, khiến cho nhà đầu tư lại càng tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ đã phục hồi mạnh, và dự đoán mức nâng lãi suất đồng USD từ 75% cuối tuần trước lên mức 85% vào ngày thứ 5 tuần này.

Sự vững tin vào nền kinh tế mạnh lên đã làm cho nhà đầu tư bán tháo vàng. Trong tuần vàng giao ngay trên thị trường Mỹ đã giảm từ 1.234 USD/oz đầu tuần chỉ còn 1.198 USD/oz chốt phiên giao dịch thứ 5, đây là mức giá thấp nhất tuần. Vàng mất giá 36 USD/oz, mất mốc 1.200 USD/oz.

Giá vàng SJC trong nước tuần qua giảm theo đà thế giới.

Mặc dù thị trường châu Á vào chiều 10/3, giá vàng thế giới đã phục hồi nhẹ lên trên mốc 1.200 USD, song vàng cả tuần tại thị trường này vẫn mất 33 USD/oz so với cuối tuần trước.

Phiên thứ Sáu thông tin báo cáo việc làm tháng 2 tại Mỹ có 235.000 việc làm, so với con số 190.000 dự báo trước đó, tăng 45.000 việc làm. Cùng với đó, bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cũng hồi phục hơn mức dự báo. Tuy nhà đầu tư vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 3, song nhiều nhà đầu tư không bán tháo vàng như phiên trước mà quay lại mua vào bắt đáy, do đó vàng đã vượt lên mốc 1.204 USD/oz vào cuối phiên, cùng với sự hỗ trợ của thị trường chứng khoán giảmđiểm.

Tính chung cả tuần vàng thế giới tại thị trường Mỹ mất 30 USD/oz, giảm 3% giá trị, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua. Đặc biệt, trong phiên giao dịch tại châu Âu nhà đầu twlaij bán tháo, khiến vàng rơi xuống mức giá 1.194 USD/oz, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Không chỉ có nhà đầu tư mà Quỹ ủy tác vàng lớn nhất thế giới (SPDR) tuần qua cũng bán mạnh vàng. Trong tuần Quỹ này bán ra 6,5 tấn vàng. Điều này khiến giá vàng thế giới đã giảm liên tiếp 8 phiên, chuỗi sụt giảm dài nhất trong vòng 2 tháng qua.

Phân tích về mặt kỹ thuật, chuyên gia thế giới cho biết giá vàng đang chịu cảnh bán tháo. Khi nào giá vàng tăng lên lấy lại mốc 1.225 USD/oz, thì mới lấy được đà tăng trở lại. Hiện nay, các chuyên gia dự báo các mức hỗ trợ chỉ ở mốc 1.194 USD và 1.190 USD/oz, trong khi đó mức cản ở rất thấp 1.208 USD và 1.218 USD/oz. Với mức dự báo này, giá vàng thế giới có thể còn giảm trong tuần tới do phiên họp thường kỳ của Fed vào ngày 14-15/3, đây là thời điểm đưa ra quyết định chính sách thắt chặt tiền tệ nâng lãi suất đồng USD/oz.

Giá vàng trong nước theo đà thế giới, nhưng còn đó bất ổn

Tuần trước giá vàng thế giới giảm mạnh thì vàng trong nước phiên tăng, phiên giảm và có cả phiên đi ngược chiều thế giới, nhưng tuần này đã đi theo đà thế giới. Với 6 phiên giảm liên tiếp ngày từ thứ Hai đầu tuần, giá vàng SJC trên thị trường cả nước giao dịch về sát mốc 36 triệu đồng/lượng vào chiều thứ Năm (10/3).

Tuy nhiên, mức giá giao dịch mua-bán thấp nhất trong tuần không phải ở ngày 10/3 mà chính là ngày 6/3 (phiên giao dịch đầu tiên của tuần), vàng SJC giao dịch mua-bán ở mức 36 – 36,85 triệu đồng/lượng tại thị trường TP Hồ Chí Minh; giao dịch mua-bán ở mức 36 – 36,87 triệu đồng/lượng tại thị trường Hà Nội và Đà Nẵng lúc mở cửa phiên. Chênh lệch giá giữa mua và bán lên đến 850.000 – 870.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng tuần qua đón nhận chủ yếu là khách mua vàng trang sức phục vụ nhu cầu 8/3 và cưới hỏi.

Chắc chắn nhiều người sẽ có cùng 1 câu hỏi, vậy 6 phiên liên tiếp trong tuần giá vàng đều giảm theo đà thế giới, vậy tại sao đến cuối tuần giá vàng lại cao hơn mức giá mở cửa tuần, với mức giao dịch sáng ngày thứ 7 (11/3) là 36,42-36,67 triệu đồng/lượng. Chiều mua tăng 90.000 đồng/lượng và chiều bán tăng 120.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm 10/3. Với mức giá này thị trường tự do chiều mua đã tăng 420.000 đồng/lượng và chiều bán giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu tuần.

Đó là thị trường tự do, còn tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thì giá vàng đều giảm so với đầu tuần.

Theo dõi niêm yết giá vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc của Tập đoàn DOJI, giá vàng mở của phiên thứ Hai (6/3) mua-bán ở mức 36,74 - 36,82 triệu đồng/lượng. Đến chiều thứ Sáu (10/3) giá vàng SJC tại đây đóng cửa mua-bán ở mức 36,43 – 36,53 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên sáng thứ 7 (11/3), giá vàng tại Doji niêm yết mua-bán ở mức 36,54 – 36,64 triệu đồng/lượng, tăng 110.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tính chung cả tuần giá vàng SJC tại Doji giảm 200.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Phú Quý niêm yết giá mua-bán vàng phiên mở cửa tuần ở mức 36,75-36,82 triệu đồng/lượng và chốt phiên vào chiều 10/3 ở mức mua-bán 36,47-36,53 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên sáng 11/3, công ty này niêm yết giá mua-bán vàng SJC ở mức 36,54 – 36,63 triệu đồng/lượng, tăng 70.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tính chung cả tuần giá vàng SJC tại Phú Quý giảm 210.000 đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng mở cửa phiên đầu tuần ở mức 36,72-36,77 triệu đồng/lượng, và chốt phiên vào chiều 10/3 ở mức mua-bán 36,47-36,52 triệu đồng/lượng. Giao dịch sáng 11/3, công ty này niêm yết giá mua-bán vàng lúc mở cửa ở mức 36,55-36,63 triệu tăng 80.000 đồng/lượng so với chốt phiên 10/3. Tính chung cả tuần giá vàng SJC tại công ty này giảm 170.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn sáng nay vẫn đứng giá ở mức 33,65-34 triệu đồng/lượng, đi ngang với giá hôm qua và giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với đầu tuần.

Trong tuần, giá vàng thế giới giảm mạnh, song vàng nguyên liệu trong nước giảm với mức thấp hơn nhiều, do đó giá vàng trong nước lại tiếp tục kéo giãn khoảng cách chênh lệch với vàng thế giới từ dưới 3 triệu đồng cuối tuần trước lên 3,44 triệu đồng vào cuối tuần này.

Diễn biến của giá vàng trong nước tuy đã đi theo xu hướng thế giới, nhưng mức giảm không nhiều. Theo một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trong nước, vào cuối tuần lực mua vào đã có dấu hiệu nhích dần, dù không đột phá nhưng nhà đầu tư đang tận dụng mức giá thấp nhất để bắt đáy.

Các chuyên gia dự báo, sang tuần tới nếu Fed không quyết định nâng lãi suất trong tháng 3 thì có thể vàng sẽ bật tăng mạnh. Trên thị trường Mỹ, các chuyên gia đưa ra mức dừng lỗ của giá vàng là 1.182 USD/oz.

Các chuyên gia cho rằng, thời điểm hiện tại có thể giá vàng chưa phải là đáy, vì thông tin của Fed nâng lãi suất đồng bạc xanh hay không trong tuần tới chính là câu trả lời cho xu hướng giá vàng. Với mức giá thấp hiện nay nhà đầu tư vẫn có thể mua để dữ trữ cho tài sản của mình. Mọi quyết định mua-bán đều cần cân nhắc kỹ vì giá vàng đang trong thời điểm nhạy cảm và có thể nói đang tiềm ẩn những bất ổn vì đang khá cao so với vàng thế giới.