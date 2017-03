Theo số liệu Bộ Công thương, tính chung 2 tháng đầu năm 2017, sản lượng sắt thép thô đạt 838.700 tấn, tăng 21,4% so với cùng kỳ; thép cán đạt 1.002.800 tấn, tăng 35,4% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 722.200 tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Nguồn cung trong nước tiếp tục dồi dào, nhu cầu lại chưa tăng, trong khi lượng sắt thép nhập khẩu về vẫn tăng. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 2,7 triệu tấn, trị giá 1,4 tỉ USD, tăng 0,2% về lượng và 49,3% về trị giá. Dự báo, trong tháng 3 giá thép trong nước ổn định, bởi nguồn cung tiếp tục dồi dào, nhu cầu chưa tăng, bên cạnh đó giá thép thế giới trong tháng không có nhiều biến động do giá nguyên liệu ổn định, cung tăng. Tuy nhiên, thời gian tới giá thép được dự báo sẽ tăng nhẹ 1 - 2% do thị trường xây dựng sẽ tiếp tục sôi động; Nhu cầu đầu tư công cũng đang quay trở lại sẽ thúc đẩy nhu cầu với mặt hàng thép. Bên cạnh đó, Hiệp hội Thép thế giới dự báo, thị trường thép tại các nước thuộc nhóm ASEAN 5 (Thái Lan, Malaysia, VN, Indonesia, Philippines) sẽ tăng trưởng khoảng 6% do nhu cầu đầu tư công, mở rộng hạ tầng cơ sở lớn… M.P