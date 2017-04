Ngày hôm qua 29.4, tại thị trường trong nước giá cà phê và hồ tiêu nguyên liệu đều khởi sắc trở lại, chấm dứt chuỗi ngày u ám đã kéo dài suốt cả tuần qua, khiến bà con nông dân thấp thỏm ăn ngủ không yên.

Giá cà phê biến động tăng 700 - 900 đồng/kg

Kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4, giá cà phê nguyên liệu tại các vùng trồng cà phê lớn tại Tây Nguyên đã tăng mạnh trở lại, với mức tăng tới 700 đồng/kg so với ngày 28.4.

Cụ thể, giá cà phê robusta tại Lâm Đồng từ 42.200 - 42.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với ngày 28.4; tại Đăk Lăk, giá dao động từ 42.500 - 42.900 đồng/kg; tại Gia Lai và Đăk Nông giá cà phê đều tăng lên mức 43.000 đồng/kg, với mức tăng từ 800 - 900 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Giá cà phê robusta tại cảng TP.HCM, giá FOB ở mức 44.200 đồng/kg, ngang bằng với ngày 28.4.

Nông dân Đăk Lăk thu hoạch cà phê. Ảnh: Internet

Mức tăng của cà phê trong nước cùng với xu hướng tăng của cà phê thế giới. Theo đó, trên thị trường thế giới, giá arabica giao tháng 7 trên sàn New York phiên cuối tháng 4 đã tăng 3,9 US cent, tương đương 3% so với phiên trước đó; cà phê Robusta tăng 36 USD hay 1,9% trong cùng phiên.

Điểm sáng nhất của thị trường là trong ngày hôm qua 29.4, ngày cuối cùng chốt sổ kỳ hạn tháng 5, giá cà phê thế giới đã tăng khá mạnh. Theo trang tin giacaphe.com, các phân tích kỹ thuật kỳ hạn tháng 7 sàn London cho rằng thị trường có những nét sáng sủa sau phiên hôm qua khi mức 1.966 USD/tấn có thể phá qua bất cứ lúc nào, vì các tích tụ xung động quanh ngưỡng này rất mạnh trong ít nhất 2 phiên giao dịch gần đây nên điều này đã đẩy khung trung bình giá lên mức 1.945 – 2.006.

Theo Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ NNPTNT, xuất khẩu cà phê tháng 4 năm 2017 ước đạt 138 nghìn tấn với giá trị đạt 313 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 592 nghìn tấn và 1,34 tỷ USD, giảm 10,6% về khối lượng nhưng tăng 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Cục Trồng trọt, đến nay cả nước có trên 645.300ha cà phê, trong đó Tây Nguyên chiếm hơn 90% diện tích và 93% sản lượng. Năng suất cà phê Việt Nam trung bình đạt 24,5 tạ/ha, thuộc mức cao nhất thế giới.

Hồ tiêu thoát chuỗi ngày u ám

Trong ngày 29.4, giá hồ tiêu nguyên liệu tại thị trường trong nước cũng bật tăng mạnh trở lại với mức 2.000 đồng/kg. Theo đó, giá hạt tiêu tại Đăk Lăk, Gia Lai cùng ở mức 96.000 đồng/kg; giá tiêu tại Đồng Nai, Đăk Nông ở mức 98.000 đồng/kg và tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 99.000 đồng/kg.

Mặc dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá hồ tiêu đã giảm gần một nửa (80.000 - 90.000 đồng/kg). Đây là mức giá thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Nông dân Đăk Nông thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Giá hồ tiêu liên tục giảm mạnh đã khiến người nông dân trồng tiêu tại Tây Nguyên đứng ngồi không yên. Gia đình anh Phạm Hồng Nhật, ở thôn 3, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (Đăk Nông) có 4ha hồ tiêu kinh doanh năm thứ 3. Nhờ chăm sóc tốt nên vụ này gia đình anh thu hoạch được khoảng 20 tấn tiêu khô. Thế nhưng anh Nhật tỏ ra kém vui vì giá hồ tiêu năm nay giảm mạnh.

Anh Nhật cho biết, nếu với giá bán năm ngoái 200.000 đồng/kg, gia đình anh thu lãi hơn 2 tỷ đồng, còn năm nay, do giá xuống thấp nên gia đình mới chỉ bán vài tấn để trang trải sinh hoạt, lấy tiền trả vật tư, nhân công; còn lại vẫn “găm” trong kho chờ giá lên. “Giá tiêu xuống nhanh khiến bà con rất lo lắng. Ngày nào tôi cũng lên mạng hoặc gọi ra đại lý để thăm dò giá”, anh Nhật nói.

Theo báo cáo của Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ NNPTNT, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 4 năm 2017 ước đạt 24 nghìn tấn, với giá trị đạt 133 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 75 nghìn tấn và 456 triệu USD, tăng 9% về khối lượng nhưng giảm 17,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2017 đạt 6.328 USD/tấn, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 là Hoa Kỳ, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Pakistan, Ấn Độ và Đức với 41% thị phần. Ba tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu tiêu tăng mạnh là Thái Lan (49,6%), Pakistan (37,9%) và Anh (37,2%).