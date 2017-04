Chốt phiên giao dịch ngày 21.4, thị trường cà phê thế giới giảm giá mạnh do "làn sóng" bán tháo trên thị trường thế giới, kéo theo giá cà phê nguyên liệu trong nước cũng giảm theo, chỉ còn từ 45.200 - 45.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu vẫn không có sự biến động, ở mức 100.000 - 102.000 đồng/kg.

Giá cà phê thấp nhất trong 10 tháng

Theo giacaphe.com, giá đóng cửa tại thị trường London đã giảm mạnh trong ngày cuối cùng của quyền chọn kỳ hạn tháng 5. Thị trường London đã không thể mở rộng biên độ tăng ở những phiên gần đây và chịu điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Sàn New York còn tệ hơn khi sức bán thanh lý đã đẩy giá rớt sâu qua vùng hỗ trợ. Các giao dịch đã không mua bù thiếu như dự kiến, thị trường chỉ ghi nhận các lệnh mua bảo hiểm nhưng cũng không nhiều.

Giá cà phê nguyên liệu trên tất cả các thị trường ngày 21.4 đều giảm mạnh. Ảnh minh họa

Theo đó, giá cà phê arabica giao tháng 7 tại sàn New York giá giảm 6,35 US cent hay 4,5%, xuống còn 1,343 USD/lb sau khi có lúc giảm xuống 1,3385 USD, thấp nhất trong vòng 10 tháng do hoạt động bán tháo mạnh từ các nhà đầu cơ. Cà phê robusta giao tháng 7 giảm 50 USD hay 2,3% xuống 2.124 USD/tấn sau khi có lúc giảm xuống mức thấp nhất 7 tuần là 2.113 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 7 New York mặc dù giá giảm rất mạnh trong hai ngày qua nhưng khối lượng giao dịch vẫn rất khủng, đồng thời lượng hợp đồng mở vẫn tiếp tục tăng lên. Cụ thể, lượng hợp đồng mở ngày 18.4 là 106.892 lô và lượng hợp đồng mở của ngày 19.4 là 108.170 lô, chứng tỏ các nguồn vốn không rút khỏi thị trường này.

Theo Công ty môi giới Marex Spectron, thị trường cà phê toàn cầu được dự đoán sẽ thâm hụt 4,3 triệu bao (loại 60kg) trong vụ 2017/2018 do sản lượng thấp và lượng tồn kho sụt giảm tại Brazil. Do đó, nhận định, giá cà phê Robusta trong dài hạn sẽ tăng và tình trạng giao dịch ảm đạm trên thị trường London sẽ sớm chấm dứt.

Cũng theo đà giảm của thị trường thế giới, ngày hôm qua giá giao dịch cà phê trong nước cũng giảm rất mạnh, với mức giảm bình quân 1.000 đồng/kg ở tất cả các tỉnh. Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng dao động ở mức 45.200 - 45.500 đồng/kg; tại Đăk Lăk mức giá là 45.500 - 45.900 đồng/kg; tại Ia Grai (Gia Lai), cà phê robusta ở mức 45.800 đồng/kg; tại Đăk Hà (Kon Tum) giảm xuống còn 45.700 đồng/kg.

Giá cà phê robusta xuất FOB tại cảng TP.Hồ Chí Minh cũng thay đổi mức giá ở mức 1.998 USD /tấn với mức trừ lùi là 100 USD/tấn, trong khi ngày 20.4 giá chốt ở mức 2.046 USD/tấn.