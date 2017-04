Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, người nuôi lợn sẽ vẫn phải chịu lỗ vì trong vài tháng tới do giá lợn khó khởi sắc do nguồn cung còn nhiều. Không còn cách nào khác, người chăn nuôi sẽ phải giảm đàn để cắt giảm nguồn cung mới hy vọng giá lợn có khởi sắc.

Nông dân cần đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định giá bán. Ảnh minh họa

Giá lợn hơi thế giới giảm mạnh

Theo nhận định của Rabobank (một ngân hàng của Hà Lan có nhiều đầu tư trong lĩnh vực nông sản), mặc dù quy mô đàn lợn nái toàn cầu giảm, song năng suất chăn nuôi lợn sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới nhờ hệ thống nuôi được cải thiện, nguồn giống tốt hơn và thức ăn chăn nuôi được tiêu chuẩn hóa.

Đáng chú ý là tại Trung Quốc, Rabobank dự báo ngành chăn nuôi lợn sẽ tăng thêm 1,4 triệu tấn, mặc dù năng suất lợn nái năm 2016 tại nước này đã giảm 1 triệu con so với trước đó.

Trên thị trường thịt thế giới, giá lợn hơi giao kỳ hạn tháng 4.2017 tại Chicago, Mỹ tuần qua đã giảm mạnh so với tuần trước do nguồn cung dồi dào và giá bán buôn thịt lợn giảm. Chốt phiên giao dịch ngày 12.4, giá lợn hơi đạt 62,225 Uscent/lb – mức thấp nhất kể từ ngày 6.12.2016, giảm 2,575 Uscent/lb so với mức giá đạt được vào cuối phiên giao dịch đầu tuần trước.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng lợn hơi của Mỹ đã tăng hơn 5% trong quý đầu năm. Nguồn cung dồi dào đã kéo giá lợn hơi giảm theo.

Giá lợn hơi thấp "kỷ lục", giá gia cầm ì ạch tăng

Cũng trong xu hướng giá thịt lợn hơi thế giới, giá thu mua lợn hơi tại thị trường Việt Nam vẫn ở mức thấp trong nhiều tháng qua. Theo đó, lợn hơi tại Vĩnh Long, Đồng Nai đang được thu mua với mức giá lần lượt là 29.000 đồng/kg và 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều nơi nông dân không bán được với giá này.

Ngày 16.4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Dương Phương Nam, một chủ trang trại lợn ở thị trấn Yên Phong (Bắc Ninh) buồn bã cho biết, gia đình anh vừa xuất bán 87 con lợn có trọng lượng từ 90 - 110kg với giá thấp "kỷ lục": 24.000 đồng/kg.

Anh Nam nói: "Giá thấp đến mức thảm hại, bán được hơn 11 tấn lợn mà tôi có cảm giác y như bị mất cắp vậy. Trong chuồng nhà tôi vẫn còn 700 con nữa, không biết còn cầm cự được bao lâu đây?".

Theo phân tích của Bộ NNPTNT, giá lợn hơi giảm sâu trong thời gian dài là do nguồn cung đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ của thị trường, Trung Quốc giảm mua. Việc không tìm được đầu ra cho con lợn, trong khi thịt lợn lại nhập khẩu về nhiều đã khiến giá lợn hơi không thể "ngóc" lên được. Cụ thể, trong quý 1 Việt Nam đã nhập khẩu gần 7.800 tấn thịt lợn các loại, trị giá hơn 9,4 triệu USD, tương ứng tăng 16% về lượng và 21% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Giá lợn giảm sâu xuống mức kỷ lục kéo dài hơn nửa năm khiến hầu hết các hộ chăn nuôi gặp khó khăn, đặc biệt là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gần như không thể cầm cự được nữa, phải "treo" chuồng.

Trái chiều với giá lợn hơi, giá gà công nghiệp lông trắng và lông màu trong tuần vừa qua đã tăng khá do thời tiết thất thường khiến gà chậm lớn, năng suất không ổn định.

Cụ thể, tại Đồng Nai, giá thu mua gà công nghiệp lông trắng trong tuần qua đã tăng 4.000 – 5.000 đồng/kg, lên mức 26.000 đồng/kg; gà công nghiệp lông màu tăng 3.000 – 4.000 đồng/kg, lên 31.000 – 33.000 đồng/kg.

Tại thị trường Hà Nội, giá gà công nghiệp hơi bán buôn ngày 15.4 ở mức 28.000 đồng/kg; gà công nghiệp nguyên con làm sẵn giá 38.000 đồng/kg.