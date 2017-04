Trong tuần qua, trên sàn giao dịch thế giới giá cà phê, hồ tiêu đều có biến động giảm. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, xu hướng giảm giá này sẽ không ở lại lâu do các dự báo nguồn cung của hai mặt hàng này đều giảm, trong khi nhu cầu không thay đổi.

Phơi sấy cà phê nguyên liệu tại Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi (Đăk Lăk). Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Giá cà phê giảm với 1 tuần giao dịch ảm đạm

Thị trường cà phê thế giới biến động giảm trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2017 giảm 13 USD/tấn xuống còn 2.157 USD/tấn. Giá cà phê giảm do sức mua trên sàn kỳ hạn ở mức thấp, giao dịch ảm đạm.

Theo công ty môi giới Marex Spectron, thị trường cà phê toàn cầu được dự đoán sẽ thâm hụt 4,3 triệu bao (loại 60kg) trong vụ 2017/2018 do sản lượng thấp và lượng tồn kho sụt giảm tại Brazil.

Marex Spectron nhận định, giá cà phê Arabica và Robusta trong dài hạn đều sẽ tăng, đồng thời cho rằng mức thâm hụt cà phê toàn cầu là một con số đáng sợ và dự báo tình trạng giao dịch ảm đạm trên thị trường Luân Đôn sẽ sớm chấm dứt.

Hiện đang có những yếu tố đẩy giá tăng trên cả sàn giao dịch Arabica New York và sàn giao dịch Robusta Luân Đôn, nhận thấy khả năng diễn biến giao dịch trên hai sàn sẽ thúc đẩy lẫn nhau.

Việc tăng dự báo thâm hụt cà phê toàn cầu niên vụ 2017/2018 của Marex Spectron cũng tương tự như Rabobank trước đây khi ngân hàng này cũng công bố thâm hụt cà phê thế giới ở mức cao.

Trái ngược với thị trường thế giới, giá cà phê tại thị trường trong nước lại tăng nhẹ trong tuần qua. So với cuối tuần trước, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 400 đồng/kg lên 46.200 – 46.900 đồng/kg. Giá cà phê Robusta giá FOB giao tại cảng TP.HCM tăng 4USD/tấn lên 2.057 USD/tấn.

Nông dân Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) thu hoạch cà phê. Ảnh: Báo Đăk Lăk

Theo ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, thời gian tới việc bảo hộ, quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) sẽ hoàn chỉnh bảo hộ theo hình thức chỉ dẫn địa lý trên toàn lãnh thổ 27 quốc gia tại EU; từng bước mở rộng cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức nông dân sản xuất cà phê trong vùng địa danh gắn với tổ chức lại sản xuất, liên kết với doanh nghiệp.

Chương trình này được hi vọng sẽ góp phần bảo đảm đầu ra cho sản phẩm cũng như tăng giá trị của hạt cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng.

Giá tiêu giảm tới 2.500 đồng/kg so với tuần trước

Giá tiêu tuần vừa qua đã mất tới 2.500 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tính tới ngày 14.4, giá tiêu đen nguyên liệu tại các vùng nguyên liệu Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai dao động quanh mức 102.000 – 105.000 đ/kg, tính trung bình cả tuần giảm khoảng 2.000 - 2.500 đồng/kg so với tuần trước.

Giá thu mua hồ tiêu nguyên liệu thời gian qua đã giảm khoảng 50% so với mức giá kỷ lục 2 năm trước. Ảnh minh họa

Trước việc giá hồ tiêu diễn biến khó lường và đầu ra ngày càng khó khăn, nhiều nông dân ở Đông Nam Bộ đang chuyển hướng sang sản xuất hồ tiêu sạch với hy vọng tình hình tiêu thụ sẽ sáng sủa hơn.

Theo các nhà vườn trồng tiêu địa bàn Đông Nam Bộ, giá thu mua hồ tiêu gần đây dao động trên dưới 100.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm khoảng 30% so với thời điểm giữa năm 2016 và giảm gần 50% so với thời kỳ giá tiêu đạt “đỉnh” hơn 2 năm trước. Do đó, việc sản xuất tiêu sạch để nâng chất lượng, tăng sức cạnh tranh nhằm đảm bảo đầu ra là nhu cầu cấp bách hiện nay.

Trên thị trường thế giới, tại Ấn Độ, giá tiêu giao ngay đầu tuần qua có xu hướng tăng nhờ nhu cầu tốt, sau đó sự xuất hiện của nhiều người bán từ Karnataka đã đẩy giá tiêu giảm trở lại. Xu hướng cung tăng từ Karnataka nơi vụ thu hoạch đã đạt đến mức cao điểm. Các nhà phân phối đang chào bán tiêu 500 GL ở mức 575 Rs/kg giao các thị trường nước ngoài bằng tiền mặt và vận chuyển.

Hôm 10.4, giá giao ngay tăng 100 Rs/tạ so với cuối tuần trước (7/4) lên mức 58.700 Rs/tạ (tương đương 8.987 USD/tấn) đối với tiêu xô và 61.700 Rs/tạ (9.449 USD/kg) đối với tiêu chọn. Tuy nhiên đến ngày 12.4, giá giao ngay giảm còn 58.300 Rs/tạ với tiêu xô và 61.300 đối với tiêu chọn.