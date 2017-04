Theo thông tin từ Bộ NNPTNT, giá lúa, gạo tại các tỉnh ĐBSCL trong tuần vừa qua quay đầu giảm sau 2 tuần đứng ở mức cao, nguyên nhân là do vùng này đang thu hoạch vụ đông xuân rộ, nguồn cung dồi dào.

Nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa đông xuân. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Mặc dù giá lúa đang giảm, song theo phân tích của Ban Chỉ đạo thị trường nông nghiệp (Bộ NNPTNT), cho đến thời điểm hiện nay, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu cần phải áp dụng chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo để kích cầu bởi diện tích lúa thu hoạch đến đâu hầu như đều được tiêu thụ hết đến đó, với mức giá khá tốt và tương đối ổn định ngay từ đầu vụ.

Theo hệ thống cung cấp giá tại địa phương, giá lúa tại các tỉnh ĐBSCL trong tuần qua cụ thể như sau: tại An Giang, lúa IR50404 giảm 100 đồng/kg, từ 4.700 đồng/kg xuống 4.600 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, lúa tươi IR50404 giảm 100 đồng/kg, từ 5.000 đồng/kg xuống 4.900 đồng/kg, trong khi lúa khô lại tăng lên 5.400 đồng/kg.

Tại Bạc Liêu, lúa chất lượng cao giống OM 5451, OM 6976 giữ ở mức 5.500 – 5.800 đồng/kg; giá thu mua lúa của Công ty Lương thực giảm 300 đồng/kg, lúa OM 5451 còn 5.400 đồng/kg (lúa tươi) và 6.200 đồng/kg (lúa khô); lúa OM 4900 ở mức 5.500 đồng/kg (lúa tươi) và 6.300 đồng/kg (lúa khô).

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm tuần qua đã giảm xuống còn 348 – 350 USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn, so với 350 – 355 USD/tấn của tuần trước đó. Mặc dù giá gạo giảm song các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn không bán được gạo do bị cạnh tranh bởi gạo Thái Lan (gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan đã tăng lên mức 350 – 365 USD/tấn, FOB Băng Cốc, so với 350 – 362 USD/tấn tuần trước).

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang chờ đợi hợp đồng cung cấp gạo cho Philippines, song Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cho biết nước này không vội nhập khẩu 250.000 tấn gạo.