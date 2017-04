Đối tượng dùng giấy tờ giả, mạo danh phóng viên truyền hình nhằm tránh bị cảnh sát xử lý khi vi phạm luật giao thông.

Sáng 14/4, Đội Cảnh sát giao thông 2.19 thuộc phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 81A-004.39 vi phạm tốc độ trên Quốc lộ 19, đoạn qua huyện Đăk Pơ nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này, người điều khiển chiếc xe là Nguyễn Đình Sơn, 41 tuổi, trú tại thành phố Pleiku đã xuất trình một thẻ cộng tác viên của Kênh truyền hình Công an Nhân dân.

Nguyễn Đình Sơn dùng thẻ giả hòng qua mắt công an.

Sơn trình bày đang trên đường đi công tác và xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông 2.19 xác định được Sơn dùng giấy tờ giả và phối hợp với Công an huyện Đăk Pơ để xử lý.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận làm nghề buôn dưa hấu. Do thường xuyên điều khiển xe ô tô, Sơn đã nhờ người làm giả Thẻ cộng tác viên Kênh truyền hình Công an Nhân dân, cùng Thẻ lái xe của đoàn làm phim truyền hình Công an Nhân dân để lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua mỗi khi vi phạm Luật Giao thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an huyện Đăk Pơ xác minh làm rõ./.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên