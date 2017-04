“Tiêu tặc” hoành hành trong suốt thời gian dài trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, có hộ dân chỉ sau một đêm bị thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Sáng 27/4, trao đổi với PV, ông Tăng Năng Ái, Trưởng Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Vấn nạn kẻ xấu phá hoại vườn tiêu của bà con, chúng tôi đã nắm bắt được thông tin. Qua đó, đơn vị đã xác minh, khoanh vùng được đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, đối tượng nằm trong tầm ngắm trước đó bị tai nạn giao thông đang có vấn đề về thần kinh nên chưa tiện để đối chất. Để trấn an bà con, đơn vị sẽ khẩn trương làm việc với đối tượng tình nghi làm sáng tỏ sự việc để người dân yên tâm canh tác”.

Trước đó, nhận được thông tin hộ gia đình ông Võ Thành (SN 1974, ngụ thôn Lập Thành, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) bị "tiêu tặc " tấn công, phá hoại hơn 100 gốc tiêu, PV đã tìm về địa phương để ghi nhận.

Hơn 100 trụ tiêu của gia đình ông Thành bị kẻ gian phá hoại.

Tâm trạng bất an, ông Thành bức xúc: “Chỉ sau một đêm, 120 trụ tiêu trên 2 năm tuổi xanh tốt của gia đình bị kẻ gian phá hoại, thiệt hại trên 100 triệu đồng, khiến tôi rất bức xúc”.

Ông Thành kể, tối 22/4, sau khi tưới cây, ông rời khỏi vườn tiêu để về nhà. Sáng hôm sau, ông bàng hoàng phát hiện vườn tiêu đã bị ai đó phá hoại quật gốc hư hại hơn nửa vườn.

Ông ngao ngán: “Vườn tiêu sắp đến lúc thu hoạch lại bị phá nát như thế, nhà tôi biết lấy gì ăn đây. Thường ngày, tôi không thù oán với ai, riêng một người hàng xóm hay có tính trộm vặt đã bị tôi nhắc nhở".

Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng thôn Thành Lập cho biết, thời gian qua trên địa bàn thôn đã xảy ra nhiều vụ phá hoại cây công nghiệp giá trị kinh tế cao nhưng số lượng ít nên người dân không thông báo với chính quyền. Vụ việc của nhà ông Thành có mức độ nghiêm trọng nên đã được báo cáo cho chính quyền và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến người dân rất hoang mang.

“Sau vụ việc này, người dân rất bức xúc. Họ làm cả năm trời, bỏ bao nhiêu vốn tự nhiên có người vào phá hoại. Người dân làm sao yên tâm canh tác cho được", ông Phong bức xúc.

Một lãnh đạo xã Ia Yok cũng xác nhận thông tin và cho hay: “UBND xã đã bàn giao cho công an điều tra rồi mà chưa thấy kết quả. Nhiều lần họp, chúng tôi đã yêu cầu công an xã báo cáo nhưng công an xã không có thẩm quyền điều tra xử lý khiến bà con trên địa bàn hoang mang, nơm nớp lo sợ điều tương tự sẽ xảy ra với vườn tiêu của gia đình".

