Sáng 29/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra vụ nổ súng khiến 1 người tử vong xảy ra trước đó mấy tiếng đồng hồ trước đó.

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng nói trên xảy ra vào chiều 28/7, tại hẻm 17 Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) khiến một người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Trọng Toàn (SN 1994, ngụ huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 3 người đến nhà bà Hà (ngụ phường Ia Kring) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Sau đó, nạn nhân Toàn cùng người thân của bà Hà đã xảy ra xô xát với nhóm người lạ mặt. Khi bị chống trả, một đối tượng đã nổ súng khiến anh Toàn trúng đạn, tử vong tại chỗ; một người khác bị thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khi nắm được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, truy tìm hung thủ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đã đóng cửa im lìm.

Sáng 29/7, PV Infonet đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu về nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, phía nạn nhân và nhóm nghi phạm đã xảy ra xô xát khiến cả con hẻm náo loạn.

“Tôi thấy nhiều người cầm theo hung khí như dao, mã tấu đuổi nhau, không lâu sau thì nghe hai tiếng súng nổ”, một người dân trao đổi.

Cũng theo lời người dân xung quanh hiện trường, gia đình nạn nhân chuyển tới địa phương sinh sống từ 2016. Tuy nhiên, họ sống khép kín, ít giao lưu với xóm giềng.

Trao đổi với Infonet, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trường Phòng Cảnh sát hình sự và điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, nguyên nhân của vụ nổ súng xuất phát do mâu thuẫn cá nhân. Hiện tại phía công an đã xác định được nghi can gây án và đang tiến hành truy bắt, đồng thời, lực lượng công an đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc.