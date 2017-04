Sáng 18-4, ông Nay Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko, huyện Chư Sê xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ do mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ chiều 17-4, Rơ Rah Sơn (SN 1983, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) sau khi đi làm về đã gây gổ, cãi nhau với chồng là Siu Son (SN 1989)-cả hai đều đã uống rượu.

Làng O Grưng, nơi xảy ra vụ án chồng giết vợ. Ảnh: Q.T

Trong lúc tức giận, Siu Son đã vung tay ném con dao đang cầm trong tay về hướng vợ mình, con dao đã găm thẳng vào ngực của Sơn. Lúc đó, Sơn đã tự tay rút con dao ra và chạy ra ngoài để kêu cứu nhưng chỉ chạy được một đoạn khoảng 10 m thì gục ngã. Sau đó, người dân, gia đình đã đưa Sơn đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê nhưng Sơn không qua khỏi do mất máu quá nhiều.

Sau khi nghe tin báo, xã đã cử Công an xã xuống giữ hiện trường, tiến hành bắt giữ Son đưa về trụ sở xã và báo cho Công an huyện Chư Sê. Sau đó, Công an huyện và Công an tỉnh đã xuống khám nghiệm hiện trường và tiến hành bắt tạm giam Son để điều tra làm rõ.

“Siu Son là người thường xuyên say xỉn, không có việc làm ổn định. Cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn, không có đất sản xuất, không chỗ ở cố định lúc thì ở bên nhà bố mẹ vợ (làng Klah Nhân, xã Al Bá, huyện Chư Sê) lúc thì về bên nhà bố mẹ chồng (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê), lại phải nuôi 3 người con ăn học (2 đứa đầu là con riêng của Sơn) nên hai vợ chồng thường xảy ra xích mích, gây gổ, đánh nhau...”-ông Lâm cho biết thêm.

Theo báo Gia Lai