Cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai cho biết, đã hết thời hạn giải quyết tố giác tội phạm nhưng chưa đủ căn cứ nên đã thống nhất với Viện KSND cùng cấp gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh.

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi Trịnh Y.N (trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) tố bị hàng xóm là Cao Mạnh H. (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại Hoàng Mai) xâm hại tình dục khiến dư luận bức xúc, hiện thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm theo quy định của pháp luật đã hết.

Chị Nguyễn Thị L. (SN 1970, mẹ cháu Y.N) cho biết, sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa có tiến triển gì, kẻ có hành vi đồi bại với con gái chị vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chị L. đau đớn trước sự việc của con gái mình

“Con gái tôi suy sụp rất nhiều, hằng đêm cháu vẫn hốt hoảng giật mình, quấy khóc. Nhìn con như thế, tôi đau như đứt từng khúc ruột”, chị L. buồn rầu nói.

Liên quan đến vụ việc, mới đây cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã có thông báo kết quả giải quyết tố giác về tội phạm.

Nội dung nêu: “Đến nay, thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm quy định tại Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự đã hết, cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàng Mai chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị L. Vì thế, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã có văn bản gửi Viện KSND quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác tội phạm của chị L. Thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng”.

Nhận được thông báo này, gia đình chị L. khá buồn và lo lắng, bởi theo chị sự việc đã rành rành nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận cụ thể sau 2 tháng xác minh, điều tra.

Theo chị L. suốt thời gian qua gia đình chị và đặc biệt là cháu N. rất mệt mỏi vì vụ việc này.

“Tôi chỉ mong cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ việc một cách công tâm, chính xác để trừng trị kẻ có tội, trả lại danh dự cho con gái tôi. Nếu xâm hại con tôi mà không bị xử lý thì cũng sẽ xâm hại những đứa trẻ khác”, chị L. nói.

Cũng liên quan đến vụ việc này, mới đây Viện KSND Tối cao đã có thông báo yêu cầu Viện KSND TP Hà Nội vào cuộc làm rõ, báo cáo với lãnh đạo Viện về vụ việc này.

Trước đó, chị Nguyễn Thị L. (45 tuổi, trú tại Hoàng Mai), tố cáo việc con gái 8 tuổi của chị bị đối tượng Cao Mạnh H., thuê trọ gần nhà chị có hành vi xâm hại tình dục bé vào tối 8/1.

Sau đó, bé Y.N đã kể lại vụ việc với chị họ tên H. H sau đó đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.

Bức xúc về sự việc, sáng 10/1, chị L. đã đưa con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh H. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé Y.N đi giám định.

“Tại đây, tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh”, chị L. bức xúc nói.

Ngay tối đó, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Cao Mạnh H. để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo và ngày hôm sau, vụ việc được chuyển cho công an quận Hoàng Mai. Đối tượng sau đó đã bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai và được thả sau đó.

Sau khi được thả, Cao Mạnh H. đã cùng vợ con chuyển khỏi nơi cư trú.

Nhị Tiến