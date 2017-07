Bà Thành đã cho chồng con cùng người thân ở quê tiến hành “khai quật” khu vườn bí ẩn. Hiện tại, bát và lưỡi cày đang được đào lên, rửa sạch, chất thành đống và chờ “ngày đẹp” để chuyển về quê Nga Sơn.

LTS: Như Đời sống Plus đã thông tin, từ một gia đình khá giả bỗng nhiên vào năm 2001, gia đình bà Nguyễn Thị Thành ở xã Thành Vân (Thạch Thành, Thanh Hóa) bất ngờ bán hết đàn trâu bò, mua hàng vạn chiếc bát, hàng ngàn chiếc lưới cày về treo lên cây và chôn trong vườn, trong nhà…

Gần 20 năm nay, mẹ con bà Thành gần tuyệt giao với thế giới bên ngoài và chỉ khi nhà hết những nhu yếu phẩm cần thiết thì ông Mai Văn Thái (chồng bà Thành) mới xuất đầu lộ diện nhưng ăn mặc vô cùng kỳ dị.

Người thân… cũng bỗng nhiên bí ẩn

Sau khi báo đăng tải, chính quyền địa phương đã vào cuộc phối hợp với người nhà của vợ chồng bà Thành ở xã Nga Thạch, Nga Sơn tìm cách “giải cứu” gia đình kỳ lạ này.

Sau hàng chục năm tách biệt với xã hội, Thanh đã lần đầu tiên ra ngoài

Sáng ngày 22/7, người nhà 2 bên nội ngoại của vợ chồng bà Thành đã có mặt tại xã Thành Vân. Cũng như cả chục năm nay, bà Thành vẫn không cho vào nhà. Hai người con của bà Thành cũng đón tiếp người thân từ quê lên với thái độ lạnh nhạt như người dưng nước lã. Thậm chí, trên tay có sẵn hung khí và sẵn sàng ra tay nếu ai đó “bất tuân lệnh”.

Tuy nhiên, chiều tối cùng ngày, bất ngờ đã xẩy ra khi bà Thành “lệnh” cho các con cho phép 2 chú và 2 cậu vào nhà. Bỗng dưng thay đổi thái độ nhưng bà Thành vẫn không cho người thân của mình vào hẳn trong ngôi nhà chính, nơi bà đang tọa ẩn.

Dù chưa nhìn thấy bà Thành nhưng với việc bà Thành không còn “cấm cửa”, 2 con bà Thành đã thay đổi và tỏ ra rất tình cảm với các chú, các cậu nhiều người hi vọng, câu chuyện về “gia đình bí ẩn” này sẽ sớm được giải mã.

Cây lưỡi cày trong vườn nhà bà Thành đã được tháo dỡ

Bất ngờ hơn nữa khi một ngày sau đó, khi thấy người dân tò mò kéo đến gia đình mình xem thì Mai Thị Thanh, con gái bà Thành còn chạy sang nhà hàng xóm “cầu cứu”. Thanh nhờ người hàng xóm nói hộ với người dân để họ ra về cho gia đình mình nghỉ ngơi.

Hôm đó, Thanh cũng hé lộ rằng: “Gia đình cháu chỉ sống ở đây hết năm rồi sẽ chuyển về quê Nga Sơn sinh sống”.

Người dân ở xóm Thành Vân cho biết, kể từ khi bà Thành tuyệt giao với thế giới bên ngoài, gần 20 năm qua Thanh mới ra khỏi khu vườn nhà mình. Đã có thời điểm, nhiều người nghi ngờ Thanh không tồn tại nữa.

Với những chuyển biến tích cực đó, ông Mai Văn Bình, em ruột ông Thái đã lên sẵn kế hoạch, ngày 24/7 mọi người ở quê sẽ tiếp tục lên Thành Vân để thuyết phục bà Thành cho con và chồng đi khám bệnh. Chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để hỗ trợ nhưng gia đình 2 bên nội ngoại đã không lên như đã hẹn và cũng không nói rõ lý do.

Dường như, người thân trong gia đình bà Thành đã thay đổi quyết định và không sẵn sàng hợp tác với chính quyền địa phương.

Những bí mật trong “khu vườn bí ẩn” đang dần sáng tỏ

Sự thay đổi từ phía người thân gia đình bà Thành, ông Thái khiến nhiều người bất ngờ. Bởi với sự vào cuộc và giúp đỡ rất nhiệt tình từ cơ quan chức năng là cơ hội tốt nhất để giúp gia đình bà Thành thoát khỏi cuộc sống kỳ dị, khốn khổ đã kéo dài gần 20 năm nay.

Chị Nguyễn Thị T., người sống cạnh gia đình bà Thành tỏ ra thất vọng: “Không hiểu vì lý do gì nữa. Bây giờ người thân cũng… bí ẩn như nhà bà Thành vậy. Họ đang âm thầm làm gì đó trong vườn nhà bà Thành mà không ai biết”.

Đang khai quật khu vườn

Mặc dù không thông báo rộng rãi ra bên ngoài nhưng mấy ngày vừa qua, người dân xã Thành Vân vẫn thấy sự xuất hiện của người thân dưới quê Nga Sơn tại nhà bà Thành. Cùng với đó, cột lưỡi cày cao vút cũng đã được tháo dỡ. Một số cây trong vườn cũng bị cắt hạ.

Ngày hôm nay ông Chinh (bên phải) có mặt tại nhà bà Thành để tiến hành “khai quật” khu vườn

Trước đó, khi được người dân trong xóm hỏi chuyện, ông Thái tiết lộ, một ô tô lưỡi cày và bát đã được chuyển về quê. Tuy nhiên, trao đổi với PV, bà Mai Thị Tình, em gái ông Thái cho biết, người thân dưới quê vẫn đang tiến hành khai quật khu vườn. Hiện tại đã đào được rất nhiều lưỡi cày và bát. Tất cả được rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng và bà Thành đang chờ "ngày đẹp” để cho chuyển về Nga Sơn.

Cũng theo bà Tình, hiện tại bà Thành đã đồng ý sẽ chuyển về quê. Thế nhưng, thời gian cụ thể chưa biết. Sáng 27/7, ông Mai Văn Chính, em trai ông Thái cùng các cháu vẫn tiếp tục lên Thành Vân tiến hành thu dọn khu vườn nhà bà Thành.

Liên lạc với số điện thoại mà ông Mai Văn Bình vẫn dùng để biết thêm kết quả “khảo cổ” cũng như nắm thêm thông tin về nhà bà Thành hiện tại nhưng người cầm máy cho biết: “Số máy trên không phải của ông Bình”. Dường như, phía gia đình ông Bình đang âm thầm với kế hoạch của mình mà không muốn tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

Ông Thái nói rằng, đã có một ô tô lưỡi cày và bát được chuyển về quê

Được biết, do lượng người hiếu kỳ kéo về “khu vườn bí ẩn” của gia đình bà Thành vẫn chưa ngớt nên cả tuần qua, công an huyện Thạch Thành phải bố trí người canh gác cả ngày lẫn đêm. “Sáng nay thấy người ở dưới quê lên nhưng đến chiều họ đã rút về. Cũng không rõ họ lên làm gì chỉ thấy cây lưỡi cày ngoài vườn đã được dỡ. Cạnh gốc xoan, một hố to cũng được đào bới, có lẽ nơi đó chôn lưỡi cày và bát”, một cán bộ làm nhiệm vụ ở đây tiết lộ.

Người dân hiếu kỳ kéo đến thăm “khu vườn bí ẩn”

"Vì tôn trọng những việc làm riêng tư của gia đình nên chính quyền địa phương không can thiệp. Thế nhưng, hiện tại họ vẫn hỗ trợ gia đình để bảo vệ an ninh trật tự phía bên ngoài", cán bộ này cho biết thêm.

Với những động thái tích cực trên, nhiều người sống quanh nhà bà Thành đang hi vọng, khi rời khỏi "khu vườn bí ẩn", bà Thành cùng chồng con sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

PV

Theo Đời sống Plus/GĐVN