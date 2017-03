Khi thấy chị H đang chơi vơi giữa dòng nước, Thiếu úy Tưởng đã lao xuống kịp thời dìu chị H vào bờ.

Vào khoảng 17h30 ngày 4/3, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại đường liên xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương – Nghệ An, thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng và trung úy Nguyễn Trọng Cương thuộc Đội CSGT Công an huyện Đô Lương phát hiện một người phụ nữ nhảy cầu Tràng Sơn tự vẫn.

Ngay lập tức, thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát lao mình xuống sông để cứu nạn nhân. Khi tiếp xúc được với nạn nhân, thiếu úy Tưởng cố gắng bơi và đưa cô gái vào bờ, sau đó thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng, người đã không quản hiểm nguy lao xuống dòng nước cứu người.

Khoảng hơn 10 phút, người phụ nữ mới hồi tỉnh và được chuyển vào viện cấp cứu. Người này sau đó được biết tên là Lê Thị H. (SN 1990, ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương).

Cảm động trước hành động dũng cảm của thiếu úy công an, người bố chồng nạn nhân đã viết một bức thư cám ơn thiếu úy Tưởng. Nội dung bức thư cho biết, do có hiểu nhầm với gia đình nên chị L.T.H (SN 1990) đã chạy ra cầu Tràng Sơn, huyện Đô Lương, để tự tử.

Trong thư có đoạn viết: “Khi đồng chí Nguyễn Duy Tưởng thấy vậy, mặc nguyên cả đồng phục công an nhân dân, không ngại nguy hiểm nhanh chóng lao xuống dòng nước, bơi ra giữa dòng sông Đào, dìu con dâu tôi vào bờ… hiện gia đình đã vui vẻ trở lại, con dâu cũng tĩnh tâm. Vì vậy, con dâu giữ được mạng sống đến nay là nhờ sự dũng cảm cứu người, quên mình của thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng”.

Bức thư mà người bố chồng thay mặt gia đình gửi đến thiếu úy Tưởng.

Ông N.T.H thay mặt con dâu gửi lời cảm ơn chân thành đến thiếu úy Tưởng: “Vậy gia đình tôi bày tỏ tấm lòng sâu sắc trước lực lượng Công an Nghệ An nói chung và lực lượng Công an huyện Đô Lương nói riêng. Đặc biệt là đồng chí Nguyễn Duy Tưởng và đồng chí Nguyễn Trọng Cương…”.

Hành động nhảy xuống sông cứu người của Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng đã nhận được nhiều lời khen ngợi người dân địa phương. Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Linh, người dân huyện Đô Lương, cũng đã gửi tặng thiếu úy này một bài thơ.

Trong bài thơ, ông Linh cho biết khi xem truyền hình thì thấy bản tin về Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng nên đã cảm động mà viết bài thơ, sau đó ông Linh đã đến Cơ quan công an huyện Đô Lương để tặng thiếu úy.

Chia sẻ những món quà này, thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng cho biết: “Sau khi nhận được bức thư trên, tôi rất cảm động và luôn tự hứa với bản thân cố gắng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ”.

Thượng úy Trần Hoài Nam – Đội phó đội CSGT huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết: Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng là một trong những chiến sỹ nhiệt huyết với công việc, tận tụy vì nhân dân. Trong công việc, thiếu úy Tưởng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”./.

