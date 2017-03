Phượng đã giả mạo chữ ký, con dấu nhà thầu BFMC làm công văn thanh toán công nợ, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Haduc khiến Cienco 1 và Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tổng cộng hơn 717.000 USD, tương đương gần 15 tỉ đồng cho thị.

Ngày 13-3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố 2 bị can gồm Phạm Thị Phi Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Bến Thủy nội địa Haduc (Công ty Haduc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Phạm Ngọc Thụy, Phó phòng Kế hoạch Ban điều hành dự án gói thầu 5B Cảng xuất sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thuộc Liên doanh Cienco 1 – Cienco 6- Tedisouth, về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đồng thời phân công Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Cáo trạng nêu, tháng 11–2015, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã chuyển đơn tố cáo tội phạm của ông Jung Tae-sung (quốc tịch Hàn Quốc) đến cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tố cáo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Cienco 1 lại có đơn gửi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tố cáo Phạm Thị Phi Phượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 717.000 USD của công ty này.

Trước đó, vào tháng 7-2006, Cienco 1 ký hợp đồng với nhà thầu BFMC do ông Ban Bong-ho làm Giám đốc thi công khoan hạ cọc thép vào đá gốc - Cảng xuất sản phẩm thuộc dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nhà thầu BFMC liên kết với Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 69- ANY Hàn Quốc (Công ty ANY 69) do ông Jung Tae-sung làm Giám đốc thực hiện hợp đồng. Tháng 8-2007, sau khi hoàn thành hợp đồng trị giá hơn 3,6 triệu USD, Cienco 1 còn nợ BFMC hơn 754.000 USD do chưa thống nhất việc quyết toán.

Tháng 5-2011, Phạm Thị Phi Phượng được thuê làm kế toán ngoài giờ cho Công ty ANY 69 đã tư vấn cho ông Jung Tae-sung đòi khoản tiền mà Cienco 1 còn nợ nhà thầu BFMC. Tuy nhiên, sau khi được cung cấp hồ sơ photocopy về hợp đồng thì Phượng đã xin nghỉ việc và đến tháng 10-2012 Phượng đã lập Công ty Haduc.

Cuối tháng 11-2012, Phượng đã làm việc với Phan Ngọc Thụy để yêu cầu thanh toán công nợ giúp cho nhà thầu BFMC. Phượng đã bịa chuyện nhà thầu BFMC còn nợ Phượng 20 tỉ đồng và ông Ban Bong-ho đã đồng ý cho Phượng nhận khoản tiền công nợ của BFMC còn lại để trừ nợ.

Phượng thỏa thuận với Thụy nhờ làm giúp một số văn bản, thủ tục thanh toán thì sẽ chi 18% trên tổng số tiền nhận được. Phượng đã giả mạo chữ ký của ông Ban Bong-ho, con dấu nhà thầu BFMC làm công văn thanh toán công nợ, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Haduc.

Căn cứ hồ sơ này, Cienco 1 và Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chuyển tổng cộng hơn 717.000 USD, tương đương gần 15 tỉ đồng cho Phượng. Số tiền này, Phượng đã trả nợ thay cho nhà thầu BFMC 738 triệu đồng; chi cho Thụy 3,2 tỉ đồng, số còn lại hơn 11 tỉ đồng Phượng chiếm đoạt.

Đào Minh Khoa