Khi nghe một người tự xưng là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cần 30 triệu đồng để lo cho người thân bị tai nạn, giám đốc chi nhánh ngân hàng không nghi ngờ và chuyển số tiền trên vào tài khoản.

Công an 2 tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp đang phối hợp làm rõ vụ giả danh Giám đốc công an, lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an cung cấp, cách đây một tuần, chủ cửa hàng điện thoại ở phường Tân Tiến, TP Biên Hòa nhận được điện thoại của một người tự xưng là Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đặt mua chiếc iPhone 7 Plus.

Sau khi thỏa thuận xong giá cả là 22 triệu đồng, chủ cửa hàng điện thoại đã cung cấp số tài khoản ngân hàng để giao dịch.

Lúc sau số tài khoản chủ cửa hàng nhận được 30 triệu đồng và có thông tin báo người gửi là cán bộ ở tỉnh Đồng Tháp.

Khi tiền được chuyển, chủ cửa hàng điện thoại sau đó đã giao chiếc iPhone 7 Plus cùng 8 triệu tiền thừa cho một nam thanh niên.

Kết quả điều tra từ công an xác định, người chuyển tiền cho bà chủ cửa hàng điện thoại ở Đồng Nai là giám đốc một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp.

Vị giám đốc này khai báo rằng cũng có một người tự xưng là lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nói đang cần 30 triệu đồng để lo cho người thân bị tai nạn.

Số tài khoản mà vị “lãnh đạo tỉnh” cung cấp chính là của chủ cửa hàng điện thoại ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau khi giao dịch, ông này mới phát hiện ra bị lừa mất 30 triệu đồng.

Thạch Quý