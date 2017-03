Một số người giả danh Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng.

Ngày 6.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, truy bắt các đối tượng giả danh lãnh đạo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9.2, bà N.T.H., chủ cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ T.C. (ở P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhận được điện thoại từ số 0907.902 ...của một người đàn ông xưng là Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, đề nghị bà H. bán 1 điện thoại iPhone 7 Plus và xin số tài khoản ngân hàng để nhờ người thân ở Đồng Tháp chuyển tiền thanh toán. Bà H. đồng ý bán với giá 22 triệu đồng và cho số tài khoản theo yêu cầu.

Trong khi đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày 9.2, ông H.X.T., Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Đồng Tháp cũng nhận được điện thoại từ số 0907.902... Lần này, người đàn ông trong điện thoại xưng danh là N.V.D., Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và nói đang cần gấp 20 triệu đồng để đóng tiền viện phí cho người thân bị tai nạn tại Đồng Nai nên nhờ ông T. chuyển số tiền trên vào tài khoản của bà H..

Tưởng nhầm đó là giọng nói của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông T. chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản của bà H.. Khoảng 5 - 10 phút sau, người nói trên tiếp tục điện thoại nhờ ông T. chuyển thêm 10 triệu đồng.

Khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, bà H. nhận được tin nhắn thông báo tài khoản của bà nhận được 30 triệu đồng với nội dung “Anh D - UBND tỉnh Đồng Tháp gửi”. Sau đó ít phút, số điện thoại 0907.902... gọi tới bà H. hỏi đã nhận được tiền chưa để cho người đến lấy điện thoại đã đặt mua. Chưa đầy 30 phút sau, một nam thanh niên khoảng 26 - 27 tuổi đi xe máy (chưa rõ biển số) đến lấy điện thoại. Do điện thoại có giá 22 triệu đồng nên bà H. hoàn lại cho người đến lấy điện thoại 8 triệu đồng.

Ngoài vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai còn nhận được phản ánh một trường hợp tương tự. Cụ thể, vào ngày 13.2, ông P.N.T., Giám đốc một Công ty taxi trên địa bàn nhận được điện thoại từ số 0906.196..., giọng một nam giới tự xưng là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và đề nghị ông Tuấn cung cấp số tài khoản để nhờ nhận tiền từ người nhà Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đến nhằm giải quyết một vụ TNGT tại TX.Long Khánh (Đồng Nai). Tuy nhiên, do nghi ngờ nên ông Tuấn đã không thực hiện và báo Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới, hết sức chuyên nghiệp và tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp. Công an tỉnh Đồng Nai cũng dự báo vụ việc tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới nên người dân cần cảnh giác.

Lê Lâm