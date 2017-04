Mặc quân phục giả, nam thanh niên thất nghiệp giới thiệu là "công an mật" đi truy quét tội phạm trước dịp 30/4 và nhận đi đòi nợ thuê.

Ngày 15/4, đại tá Lương Thế Lộc (Trưởng công an huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi) đang bị tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 4 Hiếu trong trang phục công an tới gia đình người đàn bà khá giả ở huyện Thanh Chương giới thiệu là "cán bộ công an mật tỉnh Nghệ An" đi truy quét tội phạm trước dịp 30/4.

Đang chưa đòi được khoản tiền cho vay khá lớn nên bà này nhờ "cán bộ công an" giúp. Hiếu nhận lời, yêu cầu đưa trước tiền công 26 triệu đồng.

Nhận đủ tiền qua hai lần, ngày 10/4, Hiếu nói cần đưa tiếp tiền vì công việc gặp khó khăn nên gia chủ nghi ngờ.

Ngày 12/4, Hiếu bị bắt, tại nhà anh ta, cơ quan điều tra thu một bộ quân phục cảnh sát giả, 4 tờ giấy giả mạo "lệnh bắt người".

Hiếu từng có một tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Hải Bình/Vnexpress