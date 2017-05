Tin từ Công an tỉnh TT-Huế chiều 3/5 cho biết, đối tượng Võ Văn Phúc (21 tuổi, trú Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị công an tỉnh này bắt giữ, khởi tố bị can về hành vi sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Giữa năm 2016, Phúc dùng điện thoại gọi ngẫu nhiên đến cho một người tại Huế, mạo xưng là cán bộ một ngân hàng thương mại cổ phần, rồi thông báo cho người bên kia đầu dây rằng đã trúng thưởng 245 triệu đồng cùng một xe Honda SH. Sau khi tạo được lòng tin với “con mồi”, Phúc yêu cầu người này muốn nhận được phần thưởng phải “nộp phí” theo cách cào và gửi mã thẻ điện thoại di động. Sau “con mồi” đầu tiên, với thủ đoạn này, Phúc đã lừa trót lọt nhiều người tại Huế nhận 331 mã thẻ cào điện thoại di động, với tổng trị giá 165 triệu đồng. Sau khi nhận được mã thẻ cào, Phúc bán lại cho người cùng địa phương lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nhận tố giác từ người dân, Công an TT-Huế vào cuộc điều tra, xác định Phúc là nghi phạm. Hiện Võ Văn Phúc đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam. Ngọc Văn