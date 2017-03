So với thời điểm cuối tháng 1, giá cá tra nguyên liệu loại I (800gram/con) hiện nay tăng khoảng 2.500 đồng/kg, chạm ngưỡng 25.000 đồng/kg và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Giá cá tra nguyên liệu có xu hướng tăng. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cá tra nguyên liệu tại hầu hết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng tăng do nhu cầu thu mua của các công ty khá lớn trong bối cảnh tồn kho giảm và nguồn cung dự báo thiếu hụt trong cả năm 2017.

So với thời điểm cuối tháng 1, giá cá tra nguyên liệu loại I (800gram/con) hiện nay tăng khoảng 2.500 đồng/kg, chạm ngưỡng 25.000 đồng/kg và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng, do giảm sản lượng dẫn đến thiếu nguồn cung.

Với giá hiện tại, người nuôi cá tra đã có lãi sau nhiều năm thua lỗ. Tuy nhiên, dù giá cá đang tăng cao nhưng người nuôi vẫn dè dặt trong việc thả nuôi vì sợ tiếp tục lỗ.

Hiện nay, giá cá tra giống đã tăng 10.000 đồng/kg so với cuối năm 2016. Tại tỉnh Đồng Tháp, giá cá giống loại 28 – 30 con/kg đã tăng lên khoảng 36.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với thời điểm trước Tết. Còn tại TP. Cần Thơ, cá tra giống loại 50 con/kg có giá hơn 1.000 đồng/con, tăng gần gấp đôi so với các năm trước. Loại 30 – 32 con/kg có giá hơn 1.500đồng/con.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất cá tra vẫn gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm chất lượng nước nuôi không ổn định tạo cơ hội cho các bệnh như xuất huyết, bệnh gan thận mủ trên cá tra nuôi thâm canh và cá nuôi lồng, bè phát triển.

Theo báo cáo của Hiệp hội Cá tra Việt Nam, thời gian qua, thị trường cá tra chứng kiến sự sụt giảm diện tích nuôi nhưng lại tăng năng suất ở các vùng nuôi trọng điểm, cũng như tăng giá cá nguyên liệu.

Năm 2016, diện tích nuôi mới cá tra các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là 3.071 ha, giảm 11%, diện tích thu hoạch còn 3.439 ha, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy vậy, sản lượng lại tăng 5%, đạt trên 1 triệu tấn, năng suất trung bình tăng 10%, đạt 313 tấn/ha so với 285 tấn/ha năm 2015.

>>> Giá cá tra tăng, nông dân vẫn ngại thả nuôi