Theo ông Văn Đức Nguyên (SN 1951, ngụ thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), ông bị đánh nhập viện do dùng điện thoại ghi âm nội dung cuộc làm việc với công an...

Đến hôm nay (22.3), ông Văn Đức Nguyên vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng bị chấn thương nặng ở vùng đầu.

Thương tích của ông Văn Đức Nguyên.

Tiếp xúc với PV Dân Việt, ông Nguyên cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 13.3, tại trụ sở Công an xã Phong Xuân (huyện Phong Điền). Trước đó, giữa ông Nguyên và gia đình ông T.Q.Tr (thôn Quảng Lợi, xã Phong Xuân) xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai. Sau khi vụ việc này xảy ra, Trưởng Công an xã Phong Xuân là ông Trần Văn Tín viết giấy mời ông Nguyên đến trụ sở Công an xã này làm việc.

Ông Nguyên kể: Vào khoảng 14h ngày 13.3, ông mang theo các giấy tờ liên quan về chủ quyền đất của mình đến Công an xã Phong Xuân làm việc với ông Tín. Trong lúc đang trả lời các câu hỏi của ông Tín, ông Nguyên để điện thoại di động của mình lên bàn để ghi âm nội dung cuộc làm việc. Thấy điện thoại của ông Nguyên sáng đèn, ông Tín chụp lấy điện thoại và bảo ông Nguyên không được chụp ảnh, ghi âm.

“Lúc đó, tôi giải thích với ông Tín rằng vì không thấy xã treo bảng cấm chụp ảnh, ghi âm nên tôi mới ghi âm cuộc làm việc. Tôi vừa dứt lời thì ông Tín nắm tóc tôi đập đầu tôi xuống bàn tới tấp khiến đầu sưng vù, chảy nhiều máu, cổ và tai trái bầm tím. Sau khi đánh tôi, ông Tín xô tôi ra khỏi phòng” - ông Nguyên trình bày.

Cũng theo ông Nguyên, sau khi ông bị ông Tín đánh trọng thương và xô ra khỏi phòng, ông la lên thì một số cán bộ xã Phong Xuân kéo đến xem nhưng không có người nào can thiệp hoặc đưa ông đi cấp cứu. Cuối cùng ông Nguyên phải chờ người nhà đến sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện điều trị.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Cân - Chủ tịch UBND xã Phong Xuân - cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã đã làm việc với ông Tín và ông này thừa nhận mình có đánh ông Nguyên tại trụ sở làm việc. Theo giải thích của ông Tín, sở dĩ ông này đánh ông Nguyên là do ông Nguyên ra tay đánh mình trước.

Theo ông Cân, hiện Đảng ủy xa đã tạm thời cho ông Tín nghỉ việc để Công an huyện Phong Điền điều tra, xác minh vụ việc.

“Chính quyền xã đã cử người đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi ông Nguyên. Sau khi có kết quả điều tra của Công an huyện, chúng tôi sẽ xử lý ông Tín theo quy định” - ông Cân cho hay.