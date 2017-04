Cảnh trong phim Get Out

Điều bất ngờ tiếp theo là việc bộ phim nhận được điểm số 8,2/10 trên trang IMDB và hiện đang nằm trong danh sách 250 phim hay nhất mọi thời đại do người dùng trang này bầu chọn.

Đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Jordan Peele và ông thậm chí còn chuyên mảng... hài trước đây. Thế nhưng ở vai trò nhà biên kịch kiêm đạo diễn cho dự án kinh dị -ly kỳ "Get Out," Peele lại đem đến một tác phẩm chắc tay đến không ngờ.

Ngay cả trên trang web phê bình phim Rotten Tomatoes, "Get Out" cũng có được số điểm gần như tuyệt đối là 99%. Peele đã khai thác một chủ đề nhạy cảm của xã hội Mỹ là phân biệt chủng tộc theo một cách độc đáo, thông minh đủ để khiến khán giả hồi hộp "đoán già, đoán non" theo suốt bộ phim.

"Get Out" xoay quanh màn ra mắt gia đình cô bạn gái xinh đẹp người da trắng Rose Armitage (Allison Williams thủ vai) của anh chàng da đen Chris (Daniel Kaluuya).

Chris tỏ ra ngần ngại khi về trình làng gia đình Armitage bởi màu da của mình, song Rose trấn an anh rằng mọi thứ đều sẽ ổn.

Chuyến ra mắt gia đình Armitage của Chris nhìn bề ngoài thoạt nhiên có vẻ ổn: cha mẹ và em trai của Rose đều chào đón anh với gương mặt tươi cười, còn những người quen của gia đình này cũng không thể hiện thái độ khó chịu anh chàng này.

Nhưng Chris cảm nhận được rằng có điều gì đó bất thường tới từ những người xung quanh anh. Từ đám người da trắng luôn mang một vẻ bí hiểm cho tới những người giúp việc da đen cư xử và ăn nói như thể được lập trình...

Dần dần, Chris nhận ra kỳ nghỉ cuối tuần mà anh muốn tạo ấn tượng trước gia đình bạn gái thực chất là khởi đầu cho một cơn ác mộng.

Dù không mang yếu tố ma quỷ gì nhưng "Get Out" vẫn được liệt vào dòng phim " horror" ( kinh dị). Bởi tác phẩm này mang một không khí bí ẩn, lôi cuốn ngay từ những cảnh đầu tiên và có không ít màn "hù dọa" khiến khán giả giật bắn mình.

Các thủ pháp kinh dị được đạo diễn Peele sử dụng linh hoạt, từ những cú lia máy nhanh bất ngờ cho tới những cảnh quay tranh tối tranh sáng. Phần âm thanh cũng được sử dụng linh hoạt, góp công lớn trong việc duy trì độ căng thẳng của phim và đôi khi còn làm người xem phải thót tim.

Có thể nói dù là phim đầu tay nhưng Jordan Peele đã cho thấy tiềm năng của một ngôi sao mới trong làng phim kinh dị. Ông thậm chí còn khéo léo đưa tiếng cười vào phim thông qua anh bạn vui tính của Chris là Rod (Lilrel Howery).

Điểm đáng nói là trong đa phần các phim kinh dị thì tiếng cười thường chỉ xuất hiện một cách ít ỏi với mục đích giảm bớt sự căng thẳng cho khán giả, còn trong "Get Out" thì đây lại là một thủ pháp chính.

Tiếng cười không chỉ tới từ những đoạn thoại hài hước của Rod mà còn đến dưới dạng châm biếm qua những đoạn thoại xoay quanh vấn đề chủng tộc.

Bộ phim khéo léo cài cắm nhiều câu thoại đả kích tình trạng phân biệt chủng tộc, hay những câu hỏi chỉ được giải đáp về cuối phim. Điều này giúp tác phẩm không đem lại cảm giác dài lê thê, dù có thời lượng gần 2 tiếng đồng hồ.

Cũng vô danh như Jordan Peele trước khi "Get Out" ra mắt nhưng những diễn viên như Daniel Kaluuya, Allison Williams hay Caleb Landry Jones... lại hoàn thành xuất sắc vai trò được giao.

Một cảnh trong Get Out

Ngay cả các nhân vật phụ như người giúp việc Georgina (Betty Gabriel) hay Walter (Marcus Henderson) cũng diễn rất "ngọt" và đem lại cảm giác vừa dè chừng, vừa tò mò cho khán giả trước cách hành xử như đang che giấu điều gì đó của họ.

Với nội dung thú vị như một phép lai giữa "The Stepford Wives" với "The Wicker Man," "Get Out" xứng đáng được khán giả thưởng thức mà chưa hề biết qua nội dung hay trailer trước đó để có thể tận hưởng trọn vẹn sự bất ngờ mà bộ phim đem tới.

Đây có thể không phải là một bộ phim hay xuất sắc đến tầm nằm trong danh sách những phim hay nhất mọi thời như người dùng IMDB bình chọn, song chắc chắn là một trong những phim kinh dị - ly kỳ hay nhất không chỉ trong năm 2017 mà còn trong vài năm trở lại đây.

Get Out (tựa Việt là Trốn Thoát)

Đạo diễn: Jordan Peele

Diễn viên: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Caleb Landry Jones

Thể loại: Ly kỳ, Kinh dị, Hài

Thời lượng: 104 phút

Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 7/4

* Phim hạn chế khán giả dưới 18 tuổi