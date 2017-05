Tài xế có biểu hiện say xỉn, gây tai nạn liên tiếp. Khi lực lượng chức năng đến làm việc, người này đã liên tục lăng mạ, đánh cả công an.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 17-5, trên tỉnh lộ 37, đoạn đi qua xã Xuân Phương (Phú Bình, Thái Nguyên).

Vào thời điểm này, khi bà NTĐ (trú trên địa bàn xã) dừng xe ở khu vực cầu Mây thì có một chiếc ô tô tiến lại gần, tài xế là đàn ông, một tay điều khiển xe còn một tay cầm điện thoại di động giơ lên. Nghĩ người điều khiển ô tô là người quen, nên bà Đ. đã giơ tay chào lại thì bất ngờ chiếc ô tô lao thẳng vào người bà Đ. hất văng bà ra đường và cuốn chiếc xe máy vào gầm.

Một người dân thấy vậy đã tiến lại giúp bà Đ. và chặn đầu xe để buộc tài xế xuống thì tài xế này lùi xe bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc.

Trong quá trình lùi, chiếc xe tiếp tục đâm vào một xe máy khác, may mắn người điều khiển xe máy đã nhanh chóng nhảy ra ngoài thoát thân kịp thời. Sau lần đâm này, ô tô không thể tiếp tục di chuyển vì chiếc xe máy bị cuốn vào gầm cũng đồng thời làm vật cản ngăn lại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo Công an xã Xuân Phương, người đàn ông điều khiển ô tô gây tai nạn được xác định là ông Vũ Quang Hữu, trú tại cầu Gỗ, xã Bảo Lý (Phú Bình, Thái Nguyên).

Khi lực lượng chức năng tới làm việc, Hữu liên tục chửi bới, lăng mạ và tấn công cả công an. Rất may, các chiến sĩ công an chỉ bị thương nhẹ.

Hiện phía Đội CSGT huyện Phú Bình đã lập hồ sơ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.