Lại Thanh Hương đã từng là thí sinh mùa đầu của Vietnam’s Next Top Model và dừng chân tại top 15.

Vietnam's Next Top Model mùa đầu – là cái nôi của rất nhiều người đẹp tên tuổi như: Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương, người mẫu Trang Khiếu, người mẫu Tuyết Lan, người mẫu/diễn viên/MC Diệp Lâm Anh, Stylist/người mẫu Đỗ Thanh Hoa (Pông Chuẩn), người mẫu Trần Hiền – những tên tuổi đã và đang thu hút giới truyền thông. Nhưng song song những tên tuổi “lẫy lừng” ấy vẫn còn đâu đó những cái tên “bấp bênh” trong showbiz.

Lại Thanh Hương

Lại Thanh Hương, cô cũng đã từng là thí sinh của Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên, nhưng Hương đã bị loại ngay tập 4 khi chỉ mới đi tới một phần tư chặn đường. Ban giám khảo nhận xét do còn nhạt nhòa và thiếu nhiệt huyết với đam mê nên cô đã bị loại sớm.

Sau Vietnam's Next Top Model 2010, đến năm 2013, Hương tham gia cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam và đạt được danh hiệu Siêu mẫu phong cách. Năm 2014, Lại Thanh Hương giành được giải thưởng Thí sinh catwalk đẹp nhất trong cuộc thi Elite Model Look. Lọt top 8 trong một cuộc thi thuyền hình Tôi là diễn viên năm 2015 và giành được giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất tại của thi Miss All Nation 2016.

Năm 2017, cô cũng chính thức xác nhận mình là thí sinh “All Stars” sau Chà Mi. Lại Thanh Hương chia sẻ: “Hương chỉ nghĩ là mình còn trẻ, nên mình sẽ sử dụng “sức trẻ” đó tham gia hết những cuộc thi, chương trình mà mình muốn để có kỉ niệm, kinh nghiệm và nếu may mắn thì sẽ nhận được kết quả xứng đáng với khả năng”. Nhưng với tần suất tham gia đều đặn, dường như mọi người đang nghĩ Lại Thanh Hương đang tìm “chỗ đứng” cho mình trong showbiz.

Chưa dừng tại đó, Hương còn thử sức mình với nghề diễn viên khi được thủ một vai nhỏ trong một phim chiếu rạp “Để mai tính” và đó cũng là một công việc yêu thích của Hương. Nhưng ngoài niềm đam mê sâu đậm với nghề người mẫu thì đam mê mà cô dành cho DJ cũng không kém. “Giống như người mẫu phải truyền tải cảm xúc qua những bộ đồ thì DJ truyền tải cảm xúc qua những giai điệu âm nhạc” - Lại Thanh Hương chia sẻ.

Ngoài những chiến tích trên chặn đường dài chinh phục niềm đam mê của mình, khi nhắc đến Lại Thanh Hương thì mọi người sẽ nhớ ngay scandal tính ái của cô và siêu mẫu nam Vũ Mạnh Hiệp với sự xuất hiện chen ngang của ca sĩ Yanbi. Và cô gái 18 tuổi tham gia Vietnam's Next Top Model 2010 tự dằn vặt bản thân mình vì nhớ người yêu khiến các thí sinh cùng ban giám khảo cảm thấy không hài lòng.

Quay trở lại Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, Lại Thanh Hương chia sẻ: “Tôi có kinh nghiệm làm nghề và các cô gái khác cũng thế, thậm chí họ còn có cả kinh nghiệm tại các sàn diễn nước ngoài. Nhưng tôi chắc chắn rằng khinh nghiệm sống và sự va chạm của tôi trong xã hội có nhiều hơn. Và tôi sẽ biến điều đó thành lợi thế của mình đễ xử lý khôn khéo hơn về các tình huống xảy ra trong ngôi nhà chung. Các bạn có thể xem nhẹ tôi vì tôi không cao bằng nhưng hãy đề phòng tôi vì khinh nghiệm mà tôi có trong cuộc sống này. Thật sự đến với Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 lần này, tôi đều phải dè chừng hết tất cả các thí sinh vì “All Stars” chắc chắn phải toàn thứ dữ.”

Lại Thanh Hương đã gặt hái được một số thành công nhất định khi tham gia các cuộc thi khác, nhưng đối với cô đó vẫn chưa đủ và cô muốn tiếp tục thử sức mình khi quyết định quay trở lại Vietnam's Next Top Model All Stars 2017. Vậy với lần quay trở lại này, cô có nổi bật hơn bởi kinh nghiệm và vốn sống mình có hay vẫn tiếp tục nhạt nhòa, suốt ngày chỉ nhớ nhung người yêu như mùa đầu cô tham gia?

Hà Thu