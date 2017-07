Báo cáo này đã đánh giá công nghệ Fortinet Security Fabric với sự hoàn chỉnh của tầm nhìn và khả năng thực thi cao là những nhân tố cho sự lựa chọn của Gartner trong bảng Magic Quadrant. Là nền tảng của Fortinet Security Fabric, FortiGate Enterprise Firewall là giải pháp cung cấp sự quy mô, tự động hóa và hiệu năng cần thiết để bảo vệ từ lớp cạnh cho đến trung tâm dữ liệu và từ IoT đến đám mây.

Hơn 310.000 khách hàng tin tưởng giải pháp Fortinet sẽ cung cấp tính an ninh toàn diện, mạnh mẽ nhất và tự động cao để bảo vệ toàn bộ bề mặt tấn công của mình. Khách hàng của FortiGate Enterprise Firewall đã nhiệt tình cung cấp 288 đánh giá hoàn hảo 5 sao và tổng cộng 498 tổng số đánh giá trên Gartner Peer Insight so với 418 bài bình luận của 10 hãng tường lửa cho doanh nghiệp kế tiếp trên bảng đánh giá vào ngày 12/07.

Những đánh giá độc lập và phân tích thị trường được thực hiện bởi những công ty như Gartner rất có ý nghĩa để giúp các doanh nghiệp xác định các nhà cung cấp tốt nhất để bảo vệ các dữ liệu và tài sản quan trọng chống lại sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mối đe dọa an ninh mạng.

Từ khi thành lập, Fortinet đã tập trung vào các giải pháp kỹ thuật an ninh mạng tiên tiến với độ rộng giải pháp bao phủ toàn bộ các bề mặt tấn công của một tổ chức, hiệu suất cần thiết để xử lý một lượng lớn dữ liệu đi qua các mạng doanh nghiệp và yêu cầu tự động hóa để có thể nhanh chóng phản hồi lại các mối đe dọa.

Cách đây 1 năm, Fortinet đã thay đổi cách nhìn của doanh nghiệp về an ninh mạng với tầm nhìn Security Fabric, để cung cấp kiến trúc toàn diện và thích nghi cao có khả năng bảo vệ toàn bộ cơ sở hạ tầng cho phép doanh nghiệp có thể cạnh tranh tốt nhất trong nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.

FortiGate Enterprise Firewall của Fortinet là trung tâm của Fortinet Security Fabric – được thiết kế để thống nhất và tự động hóa phản ứng đa lớp đối với các mối hiểm họa ngoài việc cung cấp các tính năng NGFW (Next Generation Firewall).

Để mang đến giải pháp tích hợp Security Fabric, Fortinet phát triển hệ điều hành an ninh phổ quát, đầu tư vào việc phát triển các bộ xử lý bảo mật tinh vi, cung cấp các Fortinet Fabric APIs để tích hợp với các giải pháp bảo mật của bên thứ 3 và xây dựng một cơ sở hạ tầng khổng lồ về các mối hiểm họa. Sự kết hợp của những đổi mới này cho phép Fortinet cung cấp một hệ sinh thái an ninh tích hợp gắn kết an ninh tại khu vực, trung tâm dữ liệu, trong khuôn viên, trong đám mây qua các phân đoạn nội bộ tại các văn phòng chi nhánh và mở rộng các thiết bị IoT và người dùng cuối.

