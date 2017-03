Bị kiểm tra hành chính, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ lại xe cùng hộp kính mắt nghi chứa ma túy rồi nhảy qua hàng rào phân cách, chạy trốn.

Khoảng 18h ngày 21/3, tại công an phường Mỹ Đình 2, cán bộ tổ công tác Y13/141 (do Đại úy Lưu Quang Trung làm tổ trưởng) đã bàn giao 2 đối tượng nam thanh niên cùng tang vật (là nhiều gói chứa ma túy với chủng loại khác nhau) cho lực lượng công an phường tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, khoảng 16h15' ngày 21/3, tổ Y13/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29Z1-277.38 vi phạm luật giao thông nên dừng xe kiểm tra.

Tại công an phường, danh tính của các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đình Hải (sinh năm 1994, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ, là người điều khiển xe) và người ngồi sau xe là Nguyễn Đình Trung (sinh năm 1986, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Đối tượng Trung tại cơ quan chức năng.

Đối tượng Hải tại cơ quan chức năng.

Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, 2 đối tượng này nhanh chóng bỏ lại xe rồi nhảy qua hàng rào phân cách và trốn vào bến xe Mỹ Đình để lẩn trốn. Quá trình bỏ chạy, 1 trong 2 đối tượng ném lại hộp chứa kính mắt. Sau khi cán bộ tổ Y13 bắt giữ được hai đối tượng và kiểm tra hộp kính, bên trong chứa nhiều túi ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Số tang vật cơ quan chức năng thu giữ được.

Tiếp tục kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện tại nơi treo đồ phía trước xe có 1 túi ni-lông, bên trong chứa 1 hộp trà gừng. Khi mở hộp trà gừng, cán bộ tổ công tác phát hiện thêm nhiều gói ni-lông chứa các hạt tinh thể màu trắng cùng viên nén (nghi là ma túy tổng hợp).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN