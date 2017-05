Đây là thông tin chia sẻ tại lễ mít tinh Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp (17/5) được Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức sáng ngày 13/5 tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: NN

Theo WHO, tăng huyết áp là nguyên nhân chính gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận.... và những bệnh tim mạch này đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Ước tính mỗi năm toàn cầu có khoảng 17 triệu ca tử vong do các bệnh tim mạch, trong đó 9,4 triệu ca là do biến chứng của tăng huyết áp.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ trong năm người trưởng thành thì có một người mắc. Tăng huyết áp là nguyên nhân chủ yếu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim… làm cho hàng trăm ngàn người bị liệt, tàn phế hoặc mất sức lao động mỗi năm và các bệnh tim mạch này đang là nguyên nhân tử vong số một tại Việt Nam, chiếm tới 33% tổng số ca tử vong toàn quốc. Hầu hết người bị tăng huyết áp không có biểu hiện triệu chứng nào cả và thậm chí họ còn không biết mình bị bệnh. Vì vậy tăng huyết áp được gọi là "kẻ giết người thầm lặng”. Theo điều tra, trong 12 triệu người mắc tăng huyết áp hiện nay thì có tới gần 60% chưa được phát hiện và trên 80% chưa được điều trị.

Tăng huyết áp có nguyên nhân quan trọng là do các hành vi nguy cơ như dinh dưỡng không hợp lý, thiếu hoạt động thể lực, hút thuốc và lạm dụng rượu bia. Theo kết quả điều tra của Bộ Y tế: Năm 2015 có 45% nam giới hút thuốc; 77% nam giới uống rượu bia và gần một nửa uống ở mức nguy hại; hơn một nửa dân số ăn thiếu rau/trái cây; người dân ăn muối nhiều gấp hai lần so với khuyến nghị của WHO và có khoảng 1/3 người trưởng thành thiếu hoạt động thể lực. Đây là những yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp hoặc làm cho bệnh tiến triển nặng gây biến chứng tim mạch.

Mỗi người dân cần biết thường xuyên đo huyết áp phát hiện sớm bệnh để được điều trị kịp thời. Ảnh: NN

Ông Hun Nakagawa, Phó trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam cho rằng, hệ thống y tế cần tiếp tục cải cách trong đó tập trung vào tăng cường hệ thống y tế công cộng để tham mưu cho Chính phủ và các ban, ngành xây dựng và thực thi các chính sách y tế công cộng. Đồng thời giáo dục cho người dân về phòng chống bệnh không lây nhiễm. Hệ thống y tế công cộng cần đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc lâu dài dựa vào trạm y tế xã và cộng đồng trong điều trị quản lý tăng huyết áp lồng ghép với các bệnh mãn tính khác. Đặc biệt là đái tháo đường, một loại bệnh không lây nhiễm nhưng cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, để tăng cường phòng, chống tăng huyết áp nói riêng và bệnh không lây nhiễm nói chung, cùng với triển khai chương trình mục tiêu y tế, năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015-2025, trong đó đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể để kiểm soát tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Bộ Y tế đang tăng cường phối hợp để xây dựng và thực thi các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, giảm tiêu thụ muối ở cộng đồng, bảo đảm dinh dưỡng và hoạt động thể lực cho người dân. Đồng thời tiếp tục củng cố y tế tuyến cơ sở để mở rộng cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, quản lý bệnh lâu dài tại cộng đồng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, phòng, chống tăng huyết áp không phải của riêng ngành Y tế vì nó liên quan đến các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, đòi hỏi trách nhiệm của nhiều ngành và lĩnh vực, trong đó truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng có vai trò thiết yếu.

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống tăng huyết áp năm 2017, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đặc biệt là các cơ quan truyền thông, phóng viên các báo đài tích cực phối hợp và đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền đến tận mỗi người dân để biết cách phòng tránh tăng huyết áp, biết thường xuyên đo huyết áp phát hiện sớm bệnh để được điều trị kịp thời, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, vận động cộng đồng xã hội chung tay phòng, chống tăng huyết áp nói riêng và bệnh không lây nhiễm nói chung, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phương Anh