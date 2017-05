Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM đã trao đổi xung quanh việc gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư giá tiền tỷ hết hạn, phải tiêu hủy.

Theo kết luận Thanh tra TP HCM vừa công bố, qua kiểm tra việc xuất sử dụng và quyết toán thuốc viện trợ tại khoa Dược, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh, đến ngày 31/12/2015 còn tồn kho 19.997 viên thuốc Tasigna 200mg đã hết hạn sử dụng từ tháng 5/2015.

Đây là thuốc trị bệnh bạch cầu mãn (hay còn gọi là bệnh máu trắng) dòng tủy được viện trợ từ nước ngoài.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh cho biết:

“Thông thường một loại thuốc đã được Cục Quản lý Dược cho phép thì chỉ mất khoảng 3 tháng là được nhập về Việt Nam, còn riêng đối với thuốc Tasigna 200mg là một loại thuốc mới chưa có ở thị trường Việt Nam nên thủ tục nhập khá khó khăn và phức tạp, kéo dài đến 12 tháng.

Mặt khác, vì loại thuốc viện trợ nên phía công ty chuyển số thuốc có hạn sử dụng không dài so với những loại thuốc thông thường khác".

Ông Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh.

Ông Dũng cho biết thêm, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh là bệnh viện đầu tiên trong cả nước đề xuất thực hiện Chương trình Tasigna copay (chương trình thuốc dành cho các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy) vì mục đích nhân đạo.

Đây là chương trình thuốc dành cho những người mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy kháng Glivec (thế hệ thuốc thứ nhất đặc trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy) của Chương trình GIPAP.

Theo thống kê của Chương trình GIPAP, tính đến cuối tháng 7/2013, có khoảng 25% người bệnh kháng thuốc Glivec (thuốc thế hệ thứ nhất) tương đương khoảng 200 người cần điều trị tiếp tục bằng thuốc Tasigna (thuốc điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy thế hệ thứ hai).

Ông Dũng chia sẻ, để được tham gia chương trình Tasigna copay, người bệnh phải đồng ý chi trả thuốc điều trị.

Theo đó, mỗi năm Công ty Novartis chỉ tài trợ 11,5 tháng thuốc và người bệnh phải mua 0,5 tháng thuốc còn lại tương đương với 42 triệu đồng. Số lượng thuốc ban đầu được ước tính cung cấp cho khoảng 50 người bệnh sử dụng trong vòng 12 tháng.

Theo quy định bắt buộc của tổ chức Max Foundation (một tổ chức quốc tế về ung thư) và là đơn vị xét duyệt bệnh nhân được tham gia vào chương trình Tasigna copay, bệnh viện phải có người bệnh mua toa thuốc Tasigna lần đầu.

Đến ngày 27/9/2014, mới có người bệnh đầu tiên đủ kinh tế mua toa thuốc đầu tiên theo quy định chương trình để tham gia chương trình và phát thuốc.

Sau đó, có 31 người đồng ý tham gia chương trình và có cam kết đồng chi trả 0,5 tháng thuốc (42 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ có 26 bệnh nhân thực sự có thể tham gia, 2 ca đã tử vong vì không kịp tham gia chương trình, 3 ca không đủ khả năng tài chính nên đã từ chối tham gia.

Do vậy, số bệnh nhân tham gia so với dự kiến ban đầu đã giảm xuống còn một nửa. Bên cạnh đó, do thời hạn nhập thuốc về chỉ còn 10 tháng nên không sử dụng hết số thuốc vừa nhập.

Ông Dũng cho biết thêm, phía bệnh viện đã đề nghị Công ty Novartis cho phép mở rộng chương trình đến các bệnh viện khác trong toàn quốc đang điều trị bệnh lý bạch cầu mãn dòng tủy bằng thuốc Glivec hoặc thông báo cho các nơi chuyển bệnh đến Bệnh viện Truyền máu - Huyết học.

Tuy nhiên, công ty không đồng ý chuyển số thuốc này đến các đơn vị khác và đồng ý tiêu hủy thuốc nếu không sử dụng hết.

“Việc định giá của lô thuốc Tasigna tồn kho do hết hạn sử dụng là chưa chính xác. Nguyên nhân là do bệnh viện sơ suất không kiểm tra kỹ bản dự thảo kết luận của Thanh tra thành phố gửi về bệnh viện trước khi có kết luận chính thức.

Vì vậy, bệnh viện không phát hiện số tiền của lô thuốc không đúng vì tính theo đơn giá thời điểm năm 2015 số thuốc này chỉ có giá trị hơn 3,8 tỷ đồng chứ không phải tính theo đơn gia tại thời điểm thanh tra là gần 14 tỷ đồng”, ông Dũng nói.

Theo Đời sống & Pháp lý