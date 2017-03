Theo thông tin mới nhất từ Mercedes Việt Nam, trong số 1 triệu xe bị Daimler AG triệu hồi trên toàn cầu đầu tháng 3 vừa rồi thì có gần 1000 xe ở Việt Nam bị ảnh hưởng.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, sau khi xảy ra 51 vụ cháy xe liên tiếp, tập đoàn xe hơi Daimler AG đã phải "cắn răng" triệu hồi 1 triệu xe Mercedes Benz thế hệ mới trên phạm vi toàn cầu. Điều này khiến người tiêu dùng tại Việt Nam không khỏi lo lắng về sự an toàn của những chiếc xe đang được sử dụng.

Mới đây nhất, Mercedes đã có phản hồi chính thức về thông tin này. Theo đó tại Việt Nam sẽ có khoảng gần 1.000 xe bị ảnh hưởng. Việc triệu hồi một số mẫu xe lần này nguyên nhân chính là do liên quan đến lỗi cầu chì hay còn gọi bộ giới hạn dòng điện. Theo giải thích của hãng, trong một số trường hợp hy hữu, bộ giới hạn dòng điện có thể bị quá tải do hệ thống khởi động bị gián đoạn hay hư hỏng do tác nhân bên ngoài xảy ra trước đó (ví dụ như thủy kích), dòng điện chạy qua bộ giới hạn dòng điện của hệ thống khởi động có thể tăng cao. Nếu người điều khiển tiếp tục cố gắng khởi động liên tục nhiều lần dù động cơ không nổ, dòng điện này có thể khiến toàn bộ giới hạn dòng điện bị quá nhiệt.

Có khoảng dưới 1.000 xe Mercedes Benz bị ảnh hưởng ở Việt Nam trong đợt triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay của Daimler AG. (ảnh minh họa)

Hiện Daimler AG vẫn chưa ghi nhận được bất cứ trường hợp "chấn thương" nào liên quan đến vấn đề này và theo họ xác suất xảy ra tình huống này là rất hiếm hoi. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn cao nhất cho khách hàng, Daimler AG sẽ chủ động lắp đặt cầu chì bổ sung trên đường dây dẫn tới bộ khởi động cho các xe ảnh hưởng như một biện pháp đề phòng tại các trung tâm sửa chữa ủy quyền của Mercedes-Benz.

Theo đó, bộ phận sản xuất của Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã triển khai thực hiện việc cải tiến này áp dụng ngay cho các dòng xe đang trong dây chuyền sản xuất.

Daimler AG và Mercedes-Benz Việt Nam dự kiến sẽ thông báo chính thức việc triệu hồi này tới cơ quan chức năng và khách hàng vào tháng 7/2017, khi có đầy đủ thông tin liên quan và phụ tùng thay thế.

Được biết, mới đây hãng xe hơi của Đức cũng đã phải ra quyết định triệu hồi 400.000 xe thế hệ mới thuộc các mẫu khác nhau được sản xuất từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2017, do những lo ngại rằng một số bộ phận của hệ thống đánh lửa có thể nóng lên quá mức trong một số điều kiện bất thường.

Với đợt triệu hồi tại Trung Quốc này, liệu có ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam không, PV báo Người Đưa Tin tiếp tục liên lạc với Mercedes Việt Nam để làm rõ thông tin.

Đỗ Huệ