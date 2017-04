Bộ đôi Galaxy S8/S8+ tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình với hơn 700 ngàn đơn đặt hàng sau vài ngày cho đặt trước tại Hàn Quốc.

Theo trang công nghệ Android Authority, CEO Samsung Mobile là DJ Koh mới đây tiết lộ số lượng đơn đặt trước dành cho bộ đôi điện thoại cao cấp Galaxy S8/S8+ của hãng tại Hàn Quốc đã đạt đến 728 ngàn, vượt xa "đàn anh" S7 của năm ngoái và dự kiến sẽ đạt 1 triệu đơn đặt hàng trước ngày 21/4 tới đây.

Tại Mỹ, tình hình cũng rất khả quan. "Dù không thể tiết lộ con số chính xác, nhưng số lượng đơn đặt trước của Galaxy S8 tại Mỹ cao hơn so với Galaxy S7", DJ Koh cho biết. Cách đây ít ngày, đại diện Samsung Mỹ cũng nói rằng bộ đôi S8/S8+ nhận được nhiều sự đón nhận từ người dùng, trong đó phiên bản S8+ có phần "hot" hơn.

Dù chiến dịch quảng bá dường như không hoành tráng hơn là bao so với năm ngoái, nhưng có thể thấy sức hút cực kỳ mạnh mẽ của Galaxy S8 là không thể phủ nhận. Trước đó, bộ đôi flagship mới của Samsung đã nhận được 550 ngàn đơn đặt trước chỉ sau 2 ngày, cao hơn rất nhiều so với Galaxy S7/S7 edge (100 ngàn) hay Galaxy Note 7 (200 ngàn). Hãng cũng dự đoán trước tình hình và đã tăng gấp đôi sản lượng của Galaxy S8/S8+ trong đợt sản xuất đầu tiên so với S7.

Song đây mới chỉ là những con số ban đầu, sự thành công của S8/S8+ còn phụ thuộc vào doanh thu chính thức sau khi mở bán tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới. Một số đối thủ khác như LG G6 với camera kép cũng có thể là đối thủ đáng gờm của Galaxy S8.

Phúc Thịnh