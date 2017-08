Những hình ảnh mới nhất về Note 8 từ tài khoản @Evan Blass đã tạo cơ sở cho chuyên trang công nghệ PhoneArena thực hiện một đánh giá thú vị về kích thước của Note 8.

Galaxy Note 8 được khẳng định sẽ có kích thước màn hình 6.3 inch và thiết kế theo phong cách màn hình vô cực Infinity Display. Với kích thước này, Note 8 sẽ có kích thước khá to, thậm chí to nhất trên thị trường smartphone hiện nay.

Dựa vào những rò rỉ về kích thước, trang PhoneArena đã dựng lại mô hình và so sánh kích thước của Note 8 với một số mẫu smartphone khác trong đó những model Galaxy và Galaxy Note tiền nhiệm.

Khi so sánh thực tế, Note 8 có thể sẽ to hơn một chút so với S8+ (162,5mm) và rộng hơn 1mm. Và so với Note 7, thế hệ tiền nhiệm, máy vẫn lớn hơn rất nhiều. Note 8 cao hơn Note 7 tới gần 1 cm và chiều rộng chỉ nhỉn hơn khoảng 0,6 mm.

Khi so sánh cùng các mẫu smartphone cao cấp khác như iPhone 7 Plus và Google Pixel XL. Cả hai đều có kích thước 5.5 inch. Sự khác biệt tỏ ra rõ rệt hơn cả. Gần như Note 8 trở nên to và "đồ sộ" hơn so với bộ đôi iPhone 7 Plus và Pixel XL. Đó là chưa kể tỷ lệ màn hình của Note 8 rất khác biệt so với hai model còn lại.

Ngoài ra, bạn đọc có thể theo dõi thêm ảnh mô phỏng của Note 8 khi đặt cùng bút S Pen. Ảnh được thiết kế chuyên nghiệp để tạo cảm giác chân thực và giống thật.

Liệu rằng, Note 8 sắp ra mắt có thể trở thành một "gã khổng lồ" cả nghĩa đen và nghĩa bóng trong làng công nghệ trong thời gian tới?

Tiến Thanh