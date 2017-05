Nghĩ bạn gái có người đàn ông khác mới đòi chia tay nên Sơn nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự tử. Chỉ đến khi ra tòa, gã trai si tình mới biết sự thật về người mình yêu.

Ngày 18/5, TAND Hà Nội đưa Phạm Ngọc Sơn (33 tuổi, ở Văn Giang, Hưng Yên) ra xử tội Giết người. Nạn nhân là chị Đặng Thị Khánh (21 tuổi, đã đổi tên).

Theo cáo buộc, khoảng cuối tháng 3/2016, Sơn tình cờ quen chị Khánh (sinh viên một trường đại học) qua mạng xã hội. Từ mạng ảo bước ra đời thực, Sơn nảy sinh tình cảm với nữ sinh.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau vài lần gặp gỡ, họ đưa nhau vào nhà nghỉ để "làm chuyện vợ chồng". Mỗi khi vui vẻ xong, chàng trai 33 tuổi lại đưa cho bạn gái từ 500.000 đến một triệu đồng.

Quan hệ với nhau được một thời gian, Sơn thấy bạn gái hững hờ, đòi chia tay nên nảy sinh ý định giết chết rồi tự tử.

Bị cáo Sơn tại tòa. Ảnh: T.T.

Tài liệu điều tra thể hiện, cuối tháng 10/2016, người đàn ông quê Hưng Yên hẹn gặp Khánh tại một nhà nghỉ ở quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, họ vẫn “vui vẻ” với nhau.

Tỉnh dậy vào rạng sáng hôm sau, Sơn lấy dao đâm nhiều nhát vào đầu, cổ cô gái vừa đầu ấp má kề với mình. May mắn, Khánh thoát chết.

Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, nghĩ Khánh đã chết, hung thủ rời khỏi hiện trường, tìm một chỗ vắng người qua lại để tự thiêu bằng can xăng đã mua trước đó. Do sợ chết, Sơn đã từ bỏ ý định tự tử, đến cơ quan công an đầu thú.

Ra tòa hôm nay, Sơn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong khi đó, bị hại khai giữa anh ta và bị cáo không có quan hệ yêu đương, chỉ là “bóc bánh trả tiền”. Nghe những lời ấy của Khánh, Sơn cúi gằm mặt.

Trước đó, trên đường dẫn giải ra tòa, Sơn kể với cán bộ dẫn giải mình rất yêu Khánh, từng dự định lấy cô gái này làm vợ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Sơn 12 năm tù về tội Giết người.

Vân Thanh