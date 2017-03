Lợi dụng cháu C. đầu óc chậm phát triển, Q. đã dùng diện thoại dụ dỗ bé gái tới công ty nơi mình làm việc rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 12/3 tại ngôi nhà số 145, phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Phạm Bảo C. (SN 2005). Nghi phạm là Dương Minh Q. (49 tuổi, trú tại địa bàn huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Trao đổi với PV, chị Phạm Thị H. (SN 1970, mẹ cháu C.) cho biết: Chiều tối 12/3, khi chị đang chuẩn bị cơm tối cho cả gia đình, thì bất ngờ cháu C. chạy từ ngoài đường về gào khóc thảm thiết. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, chị H. gặng hỏi con gái, thì cháu C. mếu máo chỉ vào bộ phận sinh dục bảo bị chú Q. sống gần nhà đánh.

Quá hốt hoảng, chị H. đã lột quần cháu C. để kiểm tra thì chết lặng khi phát hiện bộ phận sinh dục của con gái bị chảy máu, trầy xước.

Hiện cháu C. vẫn còn sợ sệt khi nhớ về vụ việc. Ảnh: H.Điệp

Lập tức chị H. cùng người thân đưa cháu C. tới nhà bà Hoàng Thị Hà (Trưởng khu phố Hoàng Hoa Thám) để trình báo vụ việc. Sau đó, bà Hà đã hướng dẫn gia đình nạn nhân trình báo sự việc với CA huyện Tân Yên để được giải quyết.

Nắm bắt được thông tin, CA huyện Tân Yên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngay trong đêm, cháu C. được cơ quan chức năng đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên để tiến hành giám định. Tại đây, các bác sỹ kết luận, cháu C. bị rách màng trinh, trong âm đạo có vết xước dài 1.5cm, gây chảy máu, phía ngoài âm đạo có vết trầy xước.

Đến sáng ngày 13/3, cháu C. tiếp tục được đưa lên Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang để tiếp tục giám định. Hiện tại, phía Bệnh viện Sản Nhi, cũng có kết quả tương đồng với với Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên. Còn Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bắc Giang đang tiến hành gửi mẫu lên Viện KHHS Bộ Công an để xét nghiệm.

Thông tin với PV, bà Hà, trưởng khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng xác nhận vụ việc trên. Cũng theo lời vị cán bộ này, nghi phạm Q. không phải người địa phương, mµ thuê số nhà 145 phố Hoàng Hoa Thám để mở công ty dạy tiếng và đưa người đi xuất khẩu lao động. Được biết đối tượng này đã có vợ con, nhưng hiện đã ly dị.

Hiện mong muốn lớn nhất của gia đình nạn nhân là cơ quan chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Xử lý đúng người đúng tội.

