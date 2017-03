Sau khi có những màn ăn xin không thành tại Malaysia và bị truyền thông nước này lật tẩy những chiêu trò được xem là lợi dụng lòng tốt của người dân địa phương, gã ăn xin khét tiếng người Đức Benjamin Holst đã tới Sài Gòn.

Theo trang The Star của Malaysia đưa tin, Benjamin Holst, gã ăn mày khét tiếng trên thế giới với một bên chân bị phù nề nặng, đã được phát hiện đang lang thang tại thành phố Kuala Lumpur cách đây vài ngày.

Theo truyền thông của các nước, Benjamin Holst nổi tiếng trên thế giới vì là một tay ăn mày chuyên nghiệp, được cho là đã dựa vào lòng hảo tâm của người dân địa phương rồi lấy tiền đó để đi du lịch và ăn chơi. Holst đã có mặt tại Malaysia từ hôm mùng 2/3 sau khi bắt tàu từ Singapore.

Benjamin Holst nổi tiếng trên thế giới là một tay ăn mày chuyên nghiệp, chuyên dựa vào lòng tốt của mọi người.

Những tấm ảnh mới nhất trên mạng xã hội mà Holst đăng tải thể hiện rằng anh ta đã có những phút giây vui vẻ với cuộc sống ban đêm, đồ ăn và cảnh đẹp thiên nhiên tại Bukit Bintang và đảo Penang.

"Thời gian với gái đẹp và bãi biển", dòng chia sẻ được đăng tải kèm cùng những bức ảnh của Holst trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Penang.

Trong 3 năm vừa qua, Holst đã đi ăn xin trên khắp các đường phố ở Thái Lan, Hong Kong, Philippines, Campuchia và Indonesia cùng với đôi chân bị phù nề nặng. Trang Facebook của Holst ngập tràn những bức hình anh ta đang đi ăn xin tại nhiều nước.

Benjamin Holst từng tới Indonesia và nhiều nước khác.

Lauren Sula, nữ sinh 23 tuổi từ đại học Nottingham đã cảnh báo nhiều người dân địa phương trên trang Facebook "Backpackers Buddies Malaysia" tránh xa Holst.

"Anh ta lợi dụng mọi người tại nhiều nước châu Á bằng cách xin tiền. Mọi người thường nghĩ rằng đó là cách để anh ta có thể trang trải tiền thuốc hay khám chữa bệnh. Tuy nhiên, Holst thường khoe khoang trên Facebook mình về việc anh ta ở trong những khách sạn đắt tiền như nào, ăn tại các nhà hàng sang chảnh và dành tiền người khác cho để đi với gái mại dâm", Lauren chia sẻ với trang the Star.

Gã ăn mày vui vẻ chụp ảnh với người qua đường và ăn chơi tại nhiều điểm du lịch.

Nhiều người dân Malaysia đã thấy người đàn ông này lang thang tại Kuala Lumpur và chia sẻ câu chuyện.

Một người khác cho biết dù chân của Holst bị phù nề, họ vẫn thấy anh ta đi lại bình thường.

Những vụ việc của Holst bị phanh phui lần đầu tiên vào tháng 9/2014 khi câu chuyện một du khách tàn tật bị mất hết tiền và hộ chiếu tại Bangkok, Thái Lan được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Báo chí Thái Lan lúc đó cũng thông tin rằng, thấy tình cảnh của Holst, nhiều người thương cảm đã quyên góp khoảng 50,000 bath (khoảng 32 triệu đồng) cho anh có đủ lộ phí về lại quê nhà. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, họ đã bị shock khi thấy bức ảnh hắn ta đang ăn chơi tại Pattaya - thiên đường du lịch của Thái Lan.

Vào hôm 26/9/2014, tờ Phuket Gazette cho biết Đại sứ quán Đức tại Thái Lan đã biết thông tin về vụ việc và hắn đã bị trục xuất. Những câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra tại Indonesia và Cam Pu Chia.

Năm 2014, lần đầu tiên các chiêu trò của Holst bị phát giác tại Thái Lan.

Theo báo chí địa phương ở Indonesia, tờ Coconuts ngày 9/12/2016 đăng tải bài viết về người đàn ông có đôi chân phù nề chuyên ngồi ăn xin ở khu vực Tabana hay Jl. Raya Kuta, Balia, Indonesia.

Người dân ở Kuta vẫn cho tiền kẻ lừa đảo nổi tiếng mạng xã hội Benjamin Holst này, dù rằng trước đó, truyền thông Indonesia đã liên tục đăng tải thông tin về người đàn ông với mánh khóe lừa đảo của mình.

Kể từ khi đặt chân tới Bali vào tháng 8/2016, Holst đã được bắt gặp ngồi lê lết tại góc phố Tabana, xin tiền rồi sau đó lại tụ tập, chơi bời cùng những người bạn gái ở Kuta.

Tribun Bali đưa tin trong khi nhìn thấy Holst xin tiền, nhiều người hảo tâm đã quyên góp cho người đàn ông này một số tiền không nhỏ.

Tuy nhiên, trên thực tế, Holst đã từng nhận được sự giúp đỡ của cả người dân và chính phủ Đức.

Nhiều người Sài Gòn nhận ra gã ăn xin ở một ngã tư tại trung tâm thành phố

Sau khi xuất hiện trên truyền thông Kuala Lumpur, Bẹnamin Holst khiến nhiều người bất ngờ khi hình ảnh gã đàn ông chân to ngồi ăn xin thảm hại tiếp tục được nhiều người trông thấy tại Sài Gòn. Cũng thời điểm này, facebook của Benjamin thường xuyên chia sẻ những bức ảnh ông ta đang ăn tối tại nhà hàng, uống bia ở phố Tây và hình ảnh những cô gái phục vụ mát mẻ.

Một bình luận của người nước ngoài sau khi thấy ảnh người đàn ông ăn xin vui chơi ở phố Tây Bùi Viện.

"Enjoy yourself Benjamin. Please respect the Vietnamese people. Don't take advantage of their goodwill" (Tạm dịch: Hãy tôn trọng người Việt và đừng lợi dụng lòng tốt của họ), một người nước ngoài để lại bình luận khi thấy ảnh người đàn ông ăn xin vui chơi ở phố Tây Bùi Viện.

Và một ngày của Benjamin Holst diễn ra thế nào?

Khi chúng tôi nhắn tin facebook để hỏi thăm, người đàn ông này chỉ trả lời với một nội dung ngắn gọn: "Tôi đang không ổn lắm, tôi bị bệnh phù chân voi, hiện tại tôi còn bị mất điện thoại, tiền và thẻ ATM".

Và trong vài ngày sau đó, khi quan sát và theo dõi hành trình của Benjamin, thì một ngày của anh ta cũng không khác khi ở các nước Đông Nam Á khác là bao.

Ông Tây ngồi tại một góc đường để xin tiền người dân

Sau đó, đã được một thanh niên tiến lại hỏi han, giúp đỡ một số tiền

Suốt một tuần qua, vào khoảng từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều, gã ăn mày này ngồi tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Lý Tự Trọng (quận 1) để xin tiền người dân. Những ngày không ăn xin, Benjamin vẫn đi dạo bình thuờng với đôi chân phù nề của mình. Khi thì hắn uống bia cùng các xe ôm ngay tại góc đường mình ăn xin, có ngày thì uống đến 7-8 lon bia tại một góc công viên 23/9.

Benjamin bị bắt gặp uống bia ở công viên 23/9

Ngày 20/3, chúng tôi đã bắt gặp Benjamin đang ngồi uống bia ở góc công viên này. Chia sẻ với chúng tôi, người phụ nữ bán nước ở đây nói: "Gần đây ông này hay đến uống bia, từ chiều đến tối cứ ngồi đây, uống cũng hết gần 200 nghìn rồi. Biết ông ấy có nhiều tiền nên mấy ông "bụi đời", dân ở đây cũng hay đến xin tiền, ổng cũng bực nhưng thỉnh thoảng cũng mua bia cho họ uống".

Khi hỏi Benjamin về số tiền từ đâu mà anh ta có, với vốn tiếng Anh bập bẹ, gã ăn xin chỉ giải thích rằng anh ta được bố mẹ cấp tiền mỗi tháng, hết thì lại xin thêm, trung bình là 1.000 USD nhưng hắn với khẳng định: "1.000 USD không phải là số tiền nhiều. Tôi vẫn là người nghèo!".

Cũng tại đây, khi hỏi về việc nhiều người Việt đang đặt câu hỏi rằng liệu anh ta có đang lợi dụng lòng tốt của họ không thì Benjamin không trả lời. Nhưng Benjamin cũng không giấu chuyện mình từng bị bắt vì tội ăn xin ở các quốc gia khác nhau. Khi chia sẻ chuyện này, anh ta bảo chúng tôi mở Youtube để xem các đoạn phóng sự truyền hình của các nước trên thế giới nói về việc anh ta bị... bắt.

Ăn xin, ngủ vạ vật ở công viên, uống bia ở phố Tây sau đó vào khách sạn

Theo chân gã ăn mày từ đây, chúng tôi ghi nhận được những hình ảnh không mấy đẹp đẽ của gã đàn ông này. Anh ta thoải mái tè bậy ở gốc cây công viên 23/9, sau khi uống bia đến say mèm, anh ta ngủ vạ vật từ trên ghế công viên rồi nằm lăn ra đất mặc cho xung quanh không ít người qua lại.

Ban đầu, Benjamin ngủ vạ vật từ trên ghế công viên rồi nằm lăn ra đất

Sau đó, chúng tôi bắt gặp người này ở 1 quán bia

Sau đó lại vạ vật...

... Và cuối cùng là vào khách sạn để nghỉ ngơi.

Tỉnh ngủ lúc 11h đêm, anh ta bắt đầu dạo phố Tây, uống bia, sau đó bắt xe đến một khách sạn nghỉ qua đêm. Hai ngày sau, Benjamin tiếp tục xuất hiện trên hè phố để xin tiền người dân. Khó có thể đoán được số tiền mà gã ăn xin này nhận được một ngày là bao nhiêu, chỉ biết rằng gã đã phải bỏ ra từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/ ngày để uống bia và thuê khách sạn.

Theo Trí thức trẻ