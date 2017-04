Bộ trưởng năng lượng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã không đạt được thỏa thuận về một tuyên bố chung đối với vấn đề biến đổi khí hậu do sự dè dặt của Mỹ.

Phát biểu ngày 10/4 tại cuộc họp ở Rome, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Italy Carlo Calenda, người chủ trì cuộc họp, cho biết Mỹ “đã bảo lưu lập trường của họ” đối với văn bản về các cam kết được các nước G7 đưa ra theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015”. Nhóm G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh, giữa) đã ký sắc lệnh bãi bỏ các quy định về biến đổi khí hậu của chính quyền người tiền nhiệm Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 28/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ các quy định về bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp khai thác than đá và dầu mỏ từ thời người tiền nhiệm Barack Obama mà không hề đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu. Theo sắc lệnh trên, chính quyền Trump sẽ đình chỉ, bãi bỏ hoặc xem xét lại các quy định liên quan đến biến đổi khí hậu, nhằm thúc đẩy nền công nghiệp năng lượng hóa thạch trong nước. Ngoài ra, sắc lệnh yêu cầu việc xem xét Kế hoạch Năng lượng Sạch, vốn được đưa ra từ thời Obama, trong đó quy định chặt chẽ giới hạn khí thải nhà kính đối với các nhà máy điện nhiệt, điện than.

Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu được đại diện 175 quốc gia, trong đó có những nước phát thải nhiều khí thải như Mỹ và Trung Quốc, ký kết tháng 4/2016 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) và chính thức có hiệu lực 7 tháng sau đó. Theo văn kiện này, các nước tham gia thỏa thuận bắt đầu triển khai kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng thập niên 50 của thế kỷ 19). Ngoài ra, hiệp định đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020, các nước phát triển sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11/2016.

