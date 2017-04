'Tôi thấy ở Trâm luôn có lửa với nghề, bây giờ Trâm cũng trưởng thành hơn rồi. Khi trở lại, rất có thể Trâm sẽ tỏa sáng', Fung La chia sẻ.

Nằm trong hoạt động đồng hành cùng các thí sinh Top Model Online, Fung La đã 'tái xuất' trong một clip tâm sự về những gì đã đạt được cũng như cuộc đời cô thay đổi ra sao từ khi giành ngôi vị Á quân Vietnam's Next Top Model 2016.

Fung La - Á quân Vietnam's Next Top Model 2016

Bên cạnh đó, Fung La cũng chia sẻ những bí quyết tạo dáng chụp streetstyle cực ngầu với các thí sinh Top Model năm nay. Cuối cùng, khi được hỏi về việc mong muốn một thí sinh cũ nào đó quay lại Vietnam's Next Top Model 2017, Fung La khiến tất cả bất ngời khi lựa chọn Thùy Trâm, lí do mà 'phù thủy tạo dáng' đưa ra là: 'Tôi thấy ở Trâm luôn có lửa với nghề, bây giờ Trâm cũng trưởng thành hơn rồi. Khi trở lại, rất có thể Trâm sẽ tỏa sáng'.

Fung La chia sẻ những bí quyết tạo dáng chụp streetstyle cho các thí sinh Top Model và nói về mong muốn Thùy Trâm quay lại nhà chung trong mùa All stars

Trở lại với mùa giải thứ 8, Vietnam's Next Top Model: All Stars hứa hẹn sẽ là cuộc đua khắc nghiệt, khi trong ngôi nhà chung sẽ hình thành ba nhóm khác biệt: người mẫu đã thi Vietnam's Next Top Model và hiểu rõ chương trình, người mẫu chuyên nghiệp đã có tiếng nhưng chưa trải qua tính chất thi đua khắc nghiệt của chương trình, và những bạn trẻ chưa hề có kinh nghiệm dày dạn trong giới thời trang nhưng xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi Top Model Online 2017.

Chương trình sẽ chính thức phát sóng vào lúc 20h tối thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 24/06/2017.

Theo Fin/Baodatviet.vn