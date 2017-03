Công ty Formosa Hà Tĩnh đang đề nghị thay đổi vốn đầu tư của Dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh từ hơn 10,6 tỉ USD lên hơn 11 tỉ USD.

Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được hồ sơ điều chỉnh nội dung Dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh Của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Khu nhà hành chính Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Đắc Lam

Theo đó, Công ty Formosa Hà Tĩnh đang đề nghị thay đổi vốn đầu tư của Dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh từ hơn 10.687.052.000 USD lên hơn 11.033.342.000 USD. Tức tăng vốn hơn 346 triệu USD (khoảng hơn 7.700 tỉ đồng), tương đương 3,24% tổng vốn đầu tư.

Lý do điều chỉnh, theo giải trình của Formosa Hà Tĩnh, số vốn tăng them do đầu tư vào đề án ưu hóa bảo vệ môi trường và cải thiện sản xuất (quản lý nước thải, khí thải, xây dựng các hạng mục bổ sung về môi trường theo ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT.

Ngày 14-3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Công thương, TN&MT, Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể, căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 25-3.

Dự án Formosa Hà Tĩnh là dự án có vốn FDI lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.