Trận ra quân với đối thủ đến từ châu Đại dương hôm 22/5 tới được xác định sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của đội tuyển U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang dồn toàn bộ tâm lực cho cuộc chạm trán U20 New Zealand.

Sự tự tin khi đối đầu với đối thủ là một trong những yếu tố quyết định tới màn trình diễn của các tuyển thủ U20 Việt Nam trong trận ra quân gặp U20 New Zealand. Ảnh: Đoàn Nhật.

Là một trong số ít các đội bóng đặt chân sớm nhất tới Hàn Quốc, nhưng đội tuyển U20 Việt Nam cho thấy không muốn lãng phí chút thời gian nào để chuẩn bị cho các trận đấu ở bảng E. Đều đặn 2 buổi sáng và chiều, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đều ra sân để tập luyện. Sự nghiêm túc thể hiện rõ qua việc các cầu thủ chú tâm rèn từng chi tiết trong giáo án do BHL đội bóng đưa ra.

Sau khi di chuyển từ Mokpo tới Cheonan, U20 Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì cường độ tập luyện rất cao. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán New Zealand, Pháp và Honduras vào các ngày 22, 25 và 28/5. Trận ra quân với U20 New Zealand được xác định có tính chất quyết định tới cơ hội giành quyền đi tiếp của U20 Việt Nam. Điều này được thể hiện qua việc, BHL U20 Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng lối chơi cũng như các điểm mạnh, yếu của đội bóng đến từ châu Đại dương. Các trận đấu gần đây của đội bóng này đều được mang ra “mổ xẻ” rất kỹ lưỡng.

“Họ có thể hình cao lớn. Về căn bản, New Zealand thường sử dụng các đường chuyền dài, đặc biệt là bóng bổng từ hàng phòng ngự chuyền lên trên. Các đường tấn công hai bên cánh của New Zealand cũng thường là bóng bổng”-HLV Hoàng Anh Tuấn hôm qua cho biết.

Đây rõ ràng là một thử thách đối với hàng phòng ngự U20 Việt Nam, vốn có thể hình thua sút so với đối thủ. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, hàng thủ U20 Việt Nam vì vậy cần chơi thực sự tập trung. U20 Việt Nam đồng thời phải hạn chế tối đa khả năng kiểm soát bóng, cùng các đường bóng tầm xa của đối phương. “Chống bóng bổng thực sự rất khó chứ không hề dễ, chưa kể sau đó sẽ có các tình huống thứ 2 hoặc thứ 3 phát sinh. Hàng phòng ngự U20 Việt Nam vì vậy cần chơi thật tập trung, cảnh giác và hỗ trợ bọc lót cho nhau tốt”-HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Chia sẻ quan điểm này, chuyên gia người Đức Jurgen Gede cho biết, BHL đội tuyển U20 Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U20 New Zealand. Theo chuyên gia Jurgen Gede, chống bóng bổng, chơi phòng ngự tốt để chờ cơ hội phản công là phương án tốt nhất để U20 Việt Nam khắc chế được đối thủ.

Vẫn là bài toán tự tin

Một nỗi lo thường trực của HLV Hoàng Anh Tuấn trong suốt quá trình chuẩn bị cho giải đấu đến nay vẫn là sự tự tin của các cầu thủ trẻ khi bước vào sân chơi lớn. Theo ông Tuấn, việc các cầu thủ có dám chơi bóng trước đối thủ hay không quyết định lớn tới những gì tập thể U20 Việt Nam thể hiện trên sân. Ông Tuấn cho biết:

“U20 New Zealand không quá ghê gớm. Hơn nữa bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước được gì. Điều tôi chờ đợi là các cầu thủ thi đấu với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất”.

Cũng theo HLV Hoàng Anh Tuấn, ông và tập thể đội bóng vì vậy rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ về tinh thần của người hâm mộ Việt Nam. Ông Tuấn cho biết đây là nguồn lực lớn để BHL và các cầu thủ U20 Việt Nam nỗ lực hơn.

Chiều qua 19/5, U20 New Zealand đã có buổi tập chiến thuật trên sân Cheonan Football Center. Đúng như nhận xét của BHL U20 Việt Nam, các cầu thủ U20 New Zealand gây ấn tượng bởi chiều cao, thể hình vượt trội. Dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Darren Bazeley, các cầu thủ U20 New Zealand tập luyện rất tích cực. Ở các tình huống tranh chấp bóng, các cầu thủ U20 New Zealand vào bóng rất mạnh mẽ, truy cản không kém phần quyết liệt.

N.Phong-T.Vũ