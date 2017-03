The Fate of The Furious vừa tung video ca khúc nhạc phim đầu tiên là Go Off. Bản nhạc - dài ba phút - chứa các hình ảnh phần tám bom tấn và khung cảnh ba ca sĩ da màu đứng cạnh xe hơi hát giữa đường phố. Video hòa trộn giai điệu phóng khoáng với những khung hình bụi bặm được cắt ra từ phần mới loạt bom tấn hành động.

Go Off được sáng tác bởi nhạc sĩ Breyan Isaac và được trình bày bởi ba rapper người da màu là Liz Uzi Vert, Travis Scott và Quavo. Đây là bài hát đầu tiên trong tập nhạc gồm 13 ca khúc viết riêng cho phần tám series bom tấn của Vin Diesel.

Hai bản nhạc nối tiếp Go Off là Hey Ma phiên bản tiếng Tây Ban Nha (Pitbull & J Balvin, Camila Cabello) và Good Life (G-Eazy & Kehlani), dự kiến ra mắt vào ngày 17.3. Những ca khúc khác quy tụ các nghệ sĩ Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock, Jeremih, Ty Dolla Sign & Sage The Gemini...

Nhờ phát hành song song mỗi phần Fast & Furious, nhiều bản nhạc phim của series này thành công vang dội như Go Hard or Go Home (Wiz Khalifa & Iggy Azalea), We Own It (2 Chainz & Wiz Khalifa), Rest Of My Life (Ludacris, Usher, David Guetta). Hồi năm ngoái, sau khi tài tử Paul Walker qua đời, ca khúc See You Again được tung ra và trở thành bản hit trong thời gian dài. See You Again đứng hạng nhất trên Billboard Hot 100 và tiêu thụ được 464,000 bản.

Phim The Fate of The Furious mở ra hành trình mới cho êkíp Vin Diesel sau cái chết thảm khốc của tài tử Paul Walker. Tác phẩm xoáy vào chủ đề hàn gắn tình cảm giữa những thành viên trong một băng tội phạm coi nhau như gia đình. Nhà sản xuất Neal H. Moritz chia sẻ trên Variety tác phẩm sẽ mang màu phim tội phạm nhiều hơn phim hành động về đua xe và tốc độ. Phim lấy bối cảnh ở bờ biển Cuba, New York và biển Barents ở Bắc Băng Dương.

Phần mới nhất bắt đầu vào thời điểm Brian O’Conner và Mia giải nghệ và xây dựng cuộc sống mới. Câu chuyện của Dom và các đồng đội tưởng chừng kết thúc lại dấy lên những thử thách khác. Nữ hacker bí ẩn là Cipher – kẻ đối đầu với "băng đảng Toretto" - đe dọa sự tồn vong của gia đình ngoài vòng pháp luật.

Đạo diễn Gary Gray thay James Wan thực hiện phần này. Tác phẩm chào đón sự trở lại Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell. Các sao mới tham gia gồm Charlize Theron, Helen Mirren và Scott Eastwood. Phim do Vin Diesel đồng sản xuất cùng Neal H. Moritz và Michael Fottrell. Nhà biên kịch Chris Morgan, viết kịch bản cả loạt Fast & Furious, tiếp tục chấp bút phần tám.

Bom tấn của hãng Universal, có kinh phí ít nhất 200 triệu USD, dự kiến khởi chiếu từ ngày 14.4.

Thành Long (Vne)