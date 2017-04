Sau khi phần 8 ra mắt với những cảnh đua xe hoành tráng ở Bắc Cực gây bất ngờ với khán giả, biên kịch phim cho biết ông đang cân nhắc việc mở rộng cuộc chiến ra ngoài không gian.

Đứng trước xu hướng các nhà sản xuất ồ ạt cho ra mắt những bộ phim ngoài vũ trụ, thương hiệu hành động tốc độ nổi tiếng Fast and Furious cũng đang được đồn đoán sẽ mở rộng cuộc chiến đấu ra ngoài không gian.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên tờ Uproxx, nhà biên kịch Chris Morgan khẳng định rằng phim sẽ chỉ bước ra ngoài không gian một khi ông tìm được một ý tưởng nội dung đủ tốt và hợp lý.

Ông cũng không phủ định sẽ cân nhắc đề xuất này cho hai phần phim cuối cùng. "Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu đặt vào trong một hoàn cảnh phù hợp", Chris Morgan cho biết.

Nhà biên kịch Fast and Furious cân nhắc đưa yếu tố ngoài vũ trụ vào phần phim mới. Ảnh: Screenrant.

Sau 8 phần ra mắt từ năm 2001, thương hiệu nổi tiếng này đã "oanh tạc" khắp nơi trên trái đất với những pha đánh đấm và các cuộc rượt đuổi bằng siêu xe đẹp mắt.

Trong phần phim mới có tên The Fate of the Furious, phim đã được mở rộng ranh giới ra khỏi đất liền bằng chuyến đi đến vùng Bắc Cực lạnh lẽo , chiêu đãi khán giả những cảnh hành động hoành tráng trên băng tuyết và tàu ngầm.

Khán giả tỏ ra rất thích thú khi nhìn thấy siêu sao hành động The Rock Dwayne Johnson cùng đồng đội phóng xe vút đi trên những tảng băng đá. Người hâm mộ cho rằng chỉ còn một nơi mà Fast and Furious chưa vươn tới đó là ngoài không gian. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng với ý tưởng mới mẻ này.

Cảnh đua xe trong phần 8 của loạt phim Fast and Furious lấy bối cảnh tại Bắc Cực. Ảnh: YouTube.

Trước đó, bộ phim Moonraker cũng đã gây bất ngờ khi đưa chàng điệp viên nổi tiếng James Bond (Roger Moore) ra ngoài vũ trụ để tham gia vào cuộc chiến với những khẩu súng laser.

Tuy nhiên, không ít người lại phản đối đề xuất này. "Ra ngoài vũ trụ sao? Thôi đi. Tôi sẽ không đi xem phim này nếu thật sự ý tưởng kì quặc đó trở thành sự thật", một ý kiến gay gắt bình luận.

Là phim hành động gắn bó với những điều thực tế nên việc thoát ra ngoài vũ trụ, đánh đấm và chiến đấu ngoài không gian có thể xem là bước tiến quá xa và quá nguy hiểm cho bộ phim này.

Một số nhà truyền thông cho rằng đó là một dấu hiệu cho thấy nội dung phim đang bắt đầu cạn kiệt và các nhà biên kịch chỉ đang cố gắng đi theo thị hiếu của khán giả để tiếp tục duy trì thương hiệu.

Phương Linh