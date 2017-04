Trong 3 ngày cuối tuần qua, "The Fate of the Furious" thu về 532,5 triệu USD từ các rạp chiếu phim tại 63 vùng lãnh thổ toàn cầu.

Phần thứ 8 của loạt phim đua xe đình đám "Fast and Furious" mang tên "The Fate of the Furious" đang đe dọa "xô đổ" kỷ lục của những "gã khổng lồ" như "Star Wars: The Force Awakens" hay "Jurassic World" để trở thành bộ phim mở màn toàn cầu thành công nhất mọi thời đại, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại tất cả các quốc gia mà bộ phim này công chiếu.

Xem trailer phim Fast and Furious 8:

Theo ước tính của Universal Pictures, trong 3 ngày cuối tuần qua, "The Fate of the Furious" thu về 532,5 triệu USD từ các rạp chiếu phim tại 63 vùng lãnh thổ toàn cầu. Dẫn đầu trong đó là thị trường Trung Quốc, nơi bom tấn đua xe lập kỷ lục với 190 triệu USD doanh thu. Nếu những thông số ban đầu này được xác nhận, "The Fate of the Furious" sẽ "vượt mặt" kỷ lục công chiếu quốc tế của hàng loạt bom tấn đình đám như "Star Wars: The Force Awakens" (529 triệu USD ), "Jurassic World" (524,9 triệu USD) hay phần 2 của "Harry Potter and the Deathly Hallows" (483,2 triệu USD). Theo thống kê của trang web BoxOfficeMojo.com, "The Fate of the Furious" đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại tất cả các quốc gia mà bộ phim này công chiếu hồi cuối tuần qua.

Tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim gặt hái 100,2 triệu USD, chiếm tới hơn 60% doanh thu phòng vé trong dịp nghỉ lễ Phục sinh cuối tuần qua và dễ dàng thống trị "ngôi vương" bảng xếp hạng các phim ăn khách. Tuy nhiên, đối với những người hâm mộ của loạt phim đình đám "Fast and Furious", con số này có thể là một thành tích gây thất vọng khi thua kém thành tích của "người anh em" "Fast 7" khoảng 47 triệu USD.

Tiếp nối câu chuyện của dòng phim đua xe đã trở thành thương hiệu toàn cầu, "The Fate of the Furious" tiếp tục kể câu chuyện về nhóm đua xe ngầm tại Los Angeles do Dom dẫn đầu. Sau khi kết thúc chuyến bôn ba ở phần trước, các thành viên còn lại của nhóm được minh oan và dần trở về với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, một người phụ nữ bí ẩn đã xuất hiện và dẫn dụ Dom vào thế giới tội phạm mà anh dường như không thể thoát ra được và thậm chí phản bội lại cả những người thân thiết nhất. Trước tình huống này, nhóm bạn thân lâu năm phải trải qua những thử thách cam go mà trước nay chưa từng đối mặt.

Đặt cạnh thành tích toàn cầu của "The Fate of the Furious", con số 15,5 triệu USD của "The Boss Baby" hoàn toàn là một con số khiêm nhường song trong bối cảnh thiếu vắng các "tân binh", bộ phim hoạt hình vui nhộn do hãng 20th Century Fox phát hành vẫn trụ vững ở vị thí thứ 2 trong danh sách phim ăn khách Bắc Mỹ. Bộ phim xoay quanh "cuộc chiến" tranh giành sự cưng chiều của cha mẹ giữa cậu bé Tim 7 tuổi với người em trai "quái chiêu" có thể nói giọng người lớn và cư xử như "dân anh chị”.

Tương tự, chốt lại top 3 phim ăn khách cũng là một cái tên quen thuộc đã làm mưa làm gió nhiều tuần qua. "Beauty and the Beast" của hãng Walt Disney "bỏ túi" 13,6 triệu USD trong tuần công chiếu thứ 5. Tính đến nay, bộ phim đã đạt tổng doanh thu ấn tượng tại các phòng vé Bắc Mỹ và toàn cầu lần lượt là 454,7 triệu USD và hơn 1 tỷ USD. Với những hình ảnh cuốn hút hòa trong nền nhạc phim ấn tượng, bản tình ca của cô gái xinh đẹp và quả cảm Belle cùng chàng hoàng tử bị nguyền rủa trong lốt Quái vật đã trở thành bộ phim đạt tổng doanh thu lớn nhất kể từ đầu năm tới nay.

Dưới đây là 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua: 1."The Fate of the Furious" - 100,2 triệu USD

2."The Boss Baby" - 15,5 triệu USD

3."Beauty and the Beast" - 13,6 triệu USD

4."Smurfs: The Lost Village" - 6,5 triệu USD

5."Going in Style" - 6,4 triệu USD

6."Gifted" - 3 triệu USD

7."Get Out" - 2,9 triệu USD

8."Power Rangers" - 2,9 triệu USD

9."The Case for Christ" - 2,7 triệu USD

10."Kong: Skull Island" - 2,7 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức