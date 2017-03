Những màn rượt đuổi xe đua mãn nhãn, những cú va chạm nguy hiểm và các vụ nổ kinh hoàng sẽ đều trở lại trong phần 8 của bộ phim điện ảnh nhiều tập "Fast and Furious".

Xem trailer phim "Fast and Furious 8":

Dự kiến ra mắt vào giữa tháng 4 tới, sự góp mặt của ngôi sao từng giành giải Oscar Charlize Theron trong vai phản diện là điểm nhấn thú vị của bộ phim hành động này, khiến người hâm mộ càng thêm háo hức mong chờ.

Phần phim mang tên "The Fate of the Furious "(tạm dịch: Định mệnh hiểm nguy) được xây dựng câu chuyện theo hướng nhân vật chính Dominic Toretto (Vin Diesel thủ vai) trở thành người xấu và chống lại những người anh em của mình còn Charlize Theron vào vai Cipher hung ác. Ngoài Diesel và Theron, phim "Fast and Furious 8" của đạo diễn F. Gary Gary còn có sự tham gia diễn xuất của dàn sao đã gắn liền tên tuổi với bộ phim này như: Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez và Tyrese Gibson.

Trong cuộc họp báo quảng bá phim ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23/3, Charlize Theron cho biết cô rất buồn vì không được lái ô tô trong loạt phim về đề tài đua xe đường phố này, nhưng bù lại cô sẽ có trải nghiệm thú vị khác, đó là được chiến đấu trên chiếc máy bay của riêng mình.

TTXVN/Tin Tức